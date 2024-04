La très médiatique Paris Hilton aspirait à un peu de tranquillité dans sa vie privée et a voulu garder pour elle sa « petite fille». Mais soyez rassurés, a-t-elle confié à E! News, «quand le moment sera venu», le public pourra voir des photos de la petite London.

Paris Hilton a voulu préserver un peu d'intimité avec sa fille London.

La DJ et personnalité médiatique de 43 ans a expliqué qu'elle n'était pas prête à partager des photos de sa fille, qu'elle a accueillie par l’intermédiaire d’une mère porteuse en novembre 2023.

A-t-elle été échaudée par les nombreuses moqueries et méchancetés postées sur le Net à propos du visage de son fils? En tout cas, cette fois, London a droit, au moins pour l’instant, à un peu de vie privée.

« Je sens que ma vie a été tellement publique avec tout. Alors je voulais juste garder ma petite fille pour moi. Mais je vais bientôt la montrer au monde parce que tout le monde continue de demander», a déclaré Paris Hilton à E! News lors des Fashion Trust U.S. Awards mardi 8 avril (24).

Lorsqu'on lui a demandé quand elle pourrait être prête à partager une photo du nouveau membre de sa famille, la vedette de The Simple Life a simplement répondu: «Quand le moment sera venu».

Paris Hilton est également maman d'un fils de 15 mois, Phoenix. La femme d'affaires partage ses deux enfants avec son mari Carter Reum, qu'elle a épousé en 2021.

Par ailleurs, lors de l'interview, elle a confié qu'elle adore être maman et a laissé entendre qu'elle pourrait être prête pour un troisième enfant. « Je passe un moment incroyable, je n'ai jamais été aussi heureuse. Ce sont les plus doux petits anges. Mais j'adorerais une sœur pour London, parce que ma sœur et moi avons une relation si proche. Je ne sais pas, je profite tellement des deux en ce moment. Mais ce serait vraiment incroyable», a ajouté Paris Hilton.

