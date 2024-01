Pascal Légitimus et Les Inconnus se livrent dans L'histoire secrète des Inconnus, diffusé ce soir sur TF1. Et parmi les confidences, le comédien évoque sa dépression.

«J'ai eu six mois de ma vie où je me suis dit limite ‹j'arrête›», se confie Pascal Légitimus (au centre).

Les Inconnus sont, de manière ironique, l'un des trios comiques les plus connus de France.

Mais tout n'a pas toujours été tout rose pour ses membres, comme le révèlent Pascal Légitimus et Bernard Campan dans L'histoire secrète des Inconnus, diffusée ce vendredi sur TF1.

En effet, après plusieurs succès au cinéma, le trio se sépare de facto. Tout va pourtant bien entre eux, mais plus du tout avec leur producteur, Paul Lederman, dont ils veulent se défaire. Comme l'explique Bernard Campan, c'était à cause de la situation « de plus en plus compliquée» avec leur manager qu'ils ont pris cette décision de tourner un film sans Pascal Légitimus.

« Tout le monde pensait qu'on enchaînerait sur un nouveau film à trois... mais pas du tout. Quand on a fait le film Les Trois Frères, le succès est total. Mais tout d'un coup, je suis convoqué dans un café. Didier et Bernard m'annoncent qu'ils vont faire un film qui s'appelle Le Pari, sans moi. J'étais mal car pour moi, c'était la fin. Je suis rentré chez moi et j'étais orphelin en fait », révèle Pascal Légitimus, qui précise avoir fait « une petite dépression durant 3-4 mois ».

« Ça a été très compliqué. Et j'ai eu six mois de ma vie où je me suis dit limite ''j'arrête'' », conclut Pascal Légitimus.

Covermedia