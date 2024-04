Passe-Partout dévoile le montant de ses cachets de Fort Boyard

Passe-Partout a révélé à Jordan De Luxe, dans l'émission Chez Jordan sur C8, le montant de ses cachets de Fort Boyard et Mask Singer ainsi que son salaire de la RATP. Et ce n’est pas ce qui le fera entrer dans la catégorie la plus taxée de la population!

Passe-Partout est devenu un incontournable de Fort Boyard.

Covermedia

Et le comédien a aussi fait une prestation dans Mask Singer, l’an dernier, sous le costume de la chenille. L’acteur, André Bouchet à l’état-civil, a révélé à Jordan De Luxe combien il a touché pour Mask Singer et ce qu'il gagne par mois, entre Fort Boyard et la RATP, où il travaille encore.

Pour Mask Singer, sur TF1, il a touché 8.000 euros, ayant été rapidement démasqué et donc écarté du programme, comme il l'a confié Chez Jordan. Et même « s’il n’est pas resté longtemps», ses émoluments sont faibles comparés à ceux de personnalités ayant participé déguisés à ce jeu musical.

A la RATP, il gagne « entre 1.800 et 2.000 euros» par mois comme « agent de station». Et prend des congés sans solde quand il doit tourner pour France 2. Quant aux cachets pour Fort Boyard, c’est « 300 euros par émission», soit près de 3.000 euros pour une saison complète. Le bas de l’échelle, ou presque, alors qu’il est un personnage emblématique de l’émission culte du service public. Et ce depuis plus de trente ans!

Le « gardien des clés» en a parcouru des kilomètres, depuis lors, à raison de 10 km par émission!

«Ma fille est courageuse»

André Bouchet s'est également confié sur sa vie privée. Il est papa d'une fille prénommée Marine, née d'une précédente relation, âgée de 25 ans aujourd'hui. Marine est également atteinte de nanisme, tout comme son père et son ex-femme.

André Bouchet a expliqué qu'elle a été élevée «normalement», mais qu'elle a parfois été confrontée au regard des autres en raison de sa petite taille.

«C'est une fille formidable, elle est courageuse et elle s'assume complètement. Je suis très fier d'elle», a-t-il confié à Jordan De Luxe.

"Elle ne nous en veut pas du tout"



Passe-Partout de #Fort Boyard, se confie sur le nanisme de sa fille #ChezJordanDeLuxe



L’émission à revoir en intégralité sur myCANAL -> https://t.co/Vk2NyrrONK pic.twitter.com/bO4M233Otx — C8 (@C8TV) April 24, 2024

Covermedia