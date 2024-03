Paul Mescal est très heureux de jouer dans la suite de Gladiator. Mais comme l'acteur l'a confié à AnOther, c'est aussi beaucoup de pression.

Avec un film d'une telle envergure reposant sur ses épaules, le jeune comédien se préoccupe pour la première fois des performances commerciales (archives).

Paul Mescal n'a pas pu résister à Gladiator 2!

Après s'être fait connaître dans des projets tels que Normal People, Aftersun et All of Us Strangers, l'acteur irlandais fera ses débuts dans la suite du film de Ridley Scott. Lors d'une conversation avec Andrew Haigh, le réalisateur de All of Us Strangers, pour le magazine AnOther, Paul Mescal a expliqué que le drame épique a été le premier grand projet de studio qui l'a enthousiasmé.

« Gladiator arrive sur votre bureau et vous ne pouvez pas dire non. Avec un film de cette envergure, et travailler avec Ridley Scott, c'est une évidence. Jusqu'à présent, très peu de films de grande envergure m'ont intéressé de près ou de loin... Je me sens vraiment à ma place. Et il y a aussi la capacité d'apprendre », a-t-il déclaré.

Soulignant qu'il aimait la façon « satisfaisante » de Ridley Scott de réaliser des films, il ajoute: « Ridley tourne à un rythme très différent – il est rapide et c'est cinétique et merveilleux. Il sait exactement ce qu'il veut ».

Cependant, avec un film d'une telle envergure reposant sur ses épaules, le jeune comédien se préoccupe pour la première fois des performances commerciales. « C'est la première fois que je ressens une pression du genre «Mon Dieu, je m'inquiète des recettes du box-office». C'est une mesure différente », a-t-il déclaré.

Dans des interviews précédentes, l'acteur a également exprimé son inquiétude quant à l'évolution de sa notoriété avec le film, dont la production s'est récemment achevée. Se déroulant 15 ans après les événements de Gladiator (2000), la suite met en scène Paul Mescal dans le rôle de Lucius, le fils de Lucilla, incarnée par Connie Nielsen. La sortie de Gladiator 2 est prévue pour novembre.

Covermedia