Zac Efron a rompu le silence sur Instagram après avoir été sorti de la piscine de sa villa de vacances à Ibiza. L'acteur va bien, a-t-il fait savoir.

Zac Efron a rompu le silence après avoir été transporté à l'hôpital à la suite d'un incident dans une piscine d'Ibiza.

L'acteur de High School Musical, qui est de retour chez lui après une nuit d'hospitalisation, a partagé sur ses Stories Instagram dimanche une photo de lui en train de s'entraîner torse nu, soulevant des haltères tout en étant allongé sur un ballon d'exercice.

« Heureux et en bonne santé, merci pour les bons vœux», a légendé l'acteur musclé.

L'ancienne star de High School Musical a passé du temps à Ibiza et en Europe ces dernières semaines. Il a été retrouvé dans la piscine d'une villa de luxe à Ibiza par deux employés qui l'ont sorti de l'eau. On ne sait pas si Zac Efron a subi une urgence médicale ou s'il risquait de se noyer. Ses attachés de presse n'ont pas non plus expliqué les raisons de son hospitalisation, mais ont seulement déclaré que la visite à l'hôpital était une précaution.

Zac Efron a fait parler de lui ces derniers temps après avoir dû subir une opération de chirurgie réparatrice à la suite d'une fracture de la mâchoire. La star a révélé au magazine Men's Health qu'il avait glissé sur une paire de chaussettes à son domicile, ce qui lui avait valu de se fracasser le menton contre une fontaine en granit. Cette explication intervenait après plusieurs semaines de spéculations sur son changement d'apparence physique.

