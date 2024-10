Bruce Springsteen a parlé sur ABC de la santé de sa femme. Patti Scialfa souffre d'un rare cancer du sang.

Bruce Springsteen a fait le point sur le traitement contre le cancer de sa femme, la guitariste et chanteuse Patti Scialfa. Covermedia

Le rocker de Hungry Heart a parlé de ce rare cancer du sang dans une nouvelle émission spéciale destinée à promouvoir son prochain documentaire, Rock Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band.

« Elle va bien, nous l'avons détecté tôt, ce qui était important. C'est une maladie difficile, c'est très fatigant», a déclaré Bruce Springsteen, 75 ans, à ABC mardi.

Patti Scialfa, qui a 71 ans, a été diagnostiquée avec un myélome multiple, une forme de cancer du sang, en 2018. Dans le nouveau documentaire, elle a parlé de l'impact de la maladie sur sa vie. « Cela affecte mon système immunitaire, alors je dois faire attention à ce que je choisis de faire et où je choisis d'aller», a-t-elle expliqué.

« De temps en temps, j'assiste à un ou deux spectacles et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c'est un plaisir. C'est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et je m'en accommode», ajoute Patti Scialfa qui, mariée avec Bruce Springsteen depuis 1991, fait partie du E Street Band depuis 1984.

Elle a également reconnu que, bien qu'elle ne puisse pas gérer comme avant ses horaires de tournée, son retour sur scène a été un triomphe personnel. « Les tournées sont devenues un défi pour moi. Cela fait quarante ans que je joue avec ce groupe. Lors de ces premières représentations, je me suis sentie tellement bien de revenir sur scène», a déclaré Patti Scialfa.

La première de Rock Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band a eu lieu le 13 octobre au Festival international du film de Toronto.

