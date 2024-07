David Banda, le fils de Madonna, a dû expliquer sur Instagram qu'il ne vivait pas « dans la rue, affamé». Une discussion précédente avait jeté le trouble.

Madonna

Covermedia

Le fils de Madonna, David Banda, a mis les choses au clair après avoir laissé ses fans s'inquiéter du fait qu'il avait du mal à se nourrir et qu'il n'avait pas de maison.

Cet aspirant musicien de 18 ans est le fils adoptif de la chanteuse pop Madonna, âgée de 65 ans, et de son ex-mari Guy Ritchie, âgé de 55 ans.

David Banda a suscité l'inquiétude ce week-end lorsqu'il a fait des commentaires lors d'une discussion sur Instagram Live qui laissaient entendre qu'il était sans domicile fixe et qu'il n'avait pas les moyens de se nourrir. Mais il a maintenant assuré à ses fans qu'il allait bien, déclarant dans un communiqué partagé sur Instagram lundi:

« À TOUS CEUX QUI SONT PRÉOCCUPÉS. Ma mère me soutient énormément. Elle m'a toujours soutenu. Je suis très heureux dans ma vie et je ne vis pas dans la rue, affamé! Arrêtez de vous inquiéter, tout va bien.»

Lors d'une diffusion en direct via l'application samedi 18 juillet (24), David Banda avait suscité l'inquiétude en expliquant qu'il vivait dans le Bronx avec sa petite amie, le mannequin Maria Atuesta, âgée de 21 ans.

Il avait alors déclaré: « C'est adorable de vivre à neuf heures du soir, d'avoir faim et de réaliser que je n'ai pas assez d'argent pour me procurer de la nourriture et de faire les poubelles. C'est amusant d'être jeune».

Ses commentaires ont provoqué une frénésie de spéculations sur ses conditions de vie, beaucoup craignant qu'il ne soit tombé dans la pauvreté, alors que sa mère vaudrait 850 millions de dollars et son père 150 millions de dollars.

Jusqu'à récemment, le garçon demeurait encore avec sa maman dans leur gigantesque manoir à New York.

David Banda gagnerait sa vie en tant que professeur de guitare, et fait la promo de ses leçons via les réseaux sociaux, au prix de 200 dollars par séance d'une heure.

