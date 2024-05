Faustine Bollaert victime d'un maître chanteur, elle balance son message

N'embêtez pas Faustine Bollaert, elle n'est pas du genre à se laisser intimider! L'internaute qui a voulu la faire chanter en est pour ses frais, comme elle l'a elle-même fait savoir sur Instagram.

Faustine Bollaert, qui en a vu d'autres en matière d'escroquerie, a publié le message intégralement sur Instagram, mais elle a ajouté un « Et la bonne nuit», accompagné d'un smiley souriant (archives).

Faustine Bollaert a été visée par un escroc.

Mais il avait mal choisi sa victime. L'animatrice de Ça commence aujourd'hui sur France 2, âgée de 45 ans, n'a pas été sensible au sms d'un maître-chanteur qui la menaçait de publier « des photos», sans plus de précisions.

« Ça va faire 3 ans que j'attends les 1000 euros», disait le message, donnant l'ultimatum du 10 juin pour que Faustine Bollaert envoie l'argent. Pour accentuer le caractère menaçant et décider la maman d'Abbie et Peter, le maître-chanteur ajoute: « J'en sais plus que tu crois sur toi (...) Et bonjour à ta fille... Je mets pas l'adresse...»

Pour couronner le tout, il précise « « Je vais écrire at direction, car marre d'attendre (sic)».

Une tentative d'extorsion assez classique, mais parfois efficace! En tout cas, celui qui, dans un français presque incompréhensible, a pris pour cible la femme de l'auteur de polars Maxime Chattam a dû être déçu de sa réaction. Non seulement Faustine Bollaert, qui en a vu d'autres en matière d'escroquerie, a publié le message intégralement sur Instagram, mais elle a ajouté un « Et la bonne nuit», accompagné d'un smiley souriant.

