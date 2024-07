«Je ne ramènerai pas ma femme dans ce pays» - Les mots forts de Harry

Le prince Harry ne veut pas rentrer chez lui. Dans le documentaire Tabloïds on Trial, le duc de Sussex a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité de sa famille en cas de retour au Royaume-Uni.

Le prince Harry a révélé qu'il ne ramènerait pas sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, au Royaume-Uni parce qu'il pense que c'est trop dangereux. Il ne se sent pas du tout en sécurité dans son pays natal et avoue craindre un attentat.

« Regardez ce qui s'est passé ces quatre dernières années pour moi, ma femme et ma famille», a-t-il déclaré dans le documentaire Tabloïds on Trial.

« C'est toujours dangereux, a dit le fils du roi Charles III. Et il ne faut rien de plus qu'un loup solitaire, une personne qui lit ce genre de choses et qui agit en fonction de ce qu'elle a lu... qu'il s'agisse d'un couteau ou d'acide, peu importe ce que c'est. Ce sont des choses qui me préoccupent vraiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne ramènerai pas ma femme dans ce pays.»

La dernière fois que Meghan Markle est venue au Royaume-Uni, c'était en septembre 2022 pour les funérailles de la reine Elisabeth II.

Lorsqu'on a demandé au prince Harry si ses procès très médiatisés contre la presse ne faisaient qu'attirer davantage l'attention sur lui, il a répondu: « De toute façon, l'attention sur ma femme et moi est plus que suffisante. Ils m'ont poussé trop loin. On en est arrivé à un point où on est damné si on le fait et on est damné si on ne le fait pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au monde qui soit mieux placé et mieux adapté que moi pour aller jusqu'au bout».

Le prince Harry, qui a 39 ans, a également évoqué l'expérience de sa mère, la princesse Diana, en matière de piratage téléphonique. Lorsqu'on lui a demandé si cela l'avait rendu paranoïaque, il a répondu: « Je pense que paranoïa est un mot très intéressant parce que oui, cela peut être de la paranoïa, mais lorsque c'est justifié, cela prouve que vous n'étiez pas paranoïaque. Vous savez, c'est la même chose avec ma mère.»

Et de poursuivre: « Il y a des preuves qui suggèrent qu'elle a été piratée au milieu des années 90, probablement l'une des premières personnes à l'avoir été, et pourtant, aujourd'hui encore, la presse, la presse à sensation, aime beaucoup la dépeindre comme une paranoïaque. Mais elle n'était pas paranoïaque, elle avait parfaitement raison sur ce qui lui arrivait. Et elle n'est plus là aujourd'hui pour découvrir la vérité».

