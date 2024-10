Eva Mendes est mère de deux jeunes filles, nées de sa relation avec Ryan Gosling. L'actrice américaine a donné au Sunday Times un aperçu de l'éducation de ses enfants.

Eva Mendes est mère de deux jeunes filles. ats

Covermedia Covermedia

Eva Mendes en a dit un peu plus sur sa façon d'élever ses enfants. La star de Hitch est maman d'Esmeralda, 10 ans, et d'Amada, huit ans, qu'elle a accueillies avec son compagnon Ryan Gosling.

Dans un entretien récent avec le Sunday Times, l'actrice de 50 ans a évoqué les règles de vie qui constituent l'éducation de ses filles. L'une d'entre elles est de ne pas autoriser ses enfants, qui sont scolarisés à la maison, d'utiliser des smartphones ou les réseaux sociaux.

«Pour moi, mettre mon enfant sur Internet et lui dire «Oh, cherche quelque chose» équivaut à lui dire «Oh, va dans la rue au milieu de la nuit. Tout ira bien»», a-t-elle déclaré. «Je sais que cela semble extrême, mais c'est ce que je ressens.»

L'auteure a également expliqué comment elle essayait de donner à ses enfants une perspective sur leur éducation privilégiée.

«Je leur explique ce que je n'ai pas eu, ce que Ryan n'a pas eu quand il était petit, à quel point nous avons dû nous battre, mais elles ne le sauront jamais vraiment si elles n'en font pas l'expérience», a-t-elle concédé.

L'actrice a rencontré Ryan Gosling lors du tournage du film The Place Beyond the Pines en 2011, dans lequel les deux acteurs incarnaient un couple avec un fils en bas âge. Eva Mendes s'est ensuite retirée des plateaux de tournage pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, ce qui a été selon elle la «décision la plus facile» qu'elle ait jamais prise.

Covermedia