Béatrice Dalle a réagi dans à Télé Star aux accusations contre Jacques Doillon. L'actrice de 37.2 le matin est restée proche du réalisateur, mais pas du mouvement MeToo.

Béatrice Dalle n'est pas adepte de la langue de bois. Elle ne fait pas non plus partie de celles et ceux qui lâchent leurs amis. MeToo ou pas.

Alors que Télé Star l'interviewait à propos de son rôle dans la série Disparition inquiétante, dont le septième volet traite de la question des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, Béatrice Dalle a accepté de parler des accusations d'abus sexuels portées contre Jacques Doillon. Si Béatrice Dalle affirme qu'elle est du côté des femmes victimes, elle s'est pourtant étonnée que les plaignantes aient attendu si longtemps pour agir.

«Je ne comprends pas que, des années après, certaines comédiennes portent plainte», a-t-elle déclaré, avant de s'expliquer. En effet, elle-même aurait réagi différemment: «Si ça m'était arrivé, je serais allée directement chez les flics».

Déjà, à propos du producteur Harvey Weinstein, en prison pour viols, elle avait expliqué, très cash, à Mouloud Achour dans Clique: « S'il s'était mal comporté un seul instant, c'était une patate dans sa gueule avec ses 83 oscars».

Tout le monde n'a pas sa force de caractère, reconnaît toutefois l'actrice. « Une femme qui a vraiment peur de perdre son travail, une mère de famille, peut accepter des choses ou ne pas oser parler», dit-elle.

Et, finalement, elle convient qu'il n'est pas toujours possible de dénoncer immédiatement un prédateur sexuel, surtout s'il est un homme de pouvoir. «Le mec est tellement puissant, il y a aussi une sorte de rapport hyper tendancieux qu'on ne veut pas se griller avec lui», décrit-elle.

L'ex-compagne de JoeyStarr avait raconté, en janvier, qu'elle avait dû échapper à un mari qui la battait, avant de divorcer. « La seule force que j'ai eue a été de m'enfuir», avait-elle dit sur TV5 Monde, dans l'émission L'invité.

A propos de Jacques Doillon, présumé innocent, Béatrice Dalle n'a pas l'intention de le mettre au ban. «Je l'appelle souvent, ça m'a choquée ces accusations contre lui», a-t-elle précisé à Télé Star.

Judith Godrèche a déposé plainte contre le metteur en scène de La Fille de 15 ans pour «viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans» commis par personne ayant autorité.

