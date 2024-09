Luana Belmondo a encaissé plusieurs mauvaises nouvelles ces derniers temps, dont son divorce de son mari, Paul Belmondo, et la perte de son chien, Max. Sur Instagram, la chef a donné des nouvelles à ses fans et amis.

Luana Belmondo a reconnu, le 29 septembre dans ses Stories Instagram, qu'elle vivait une «période difficile». La cuisto italienne, qui a révélé en juin son divorce de Paul Belmondo après 33 ans de mariage, a plus récemment pleuré la mort de son chien Max.

En juillet, la mère d'Alessandro, 33 ans, Victor, 30 ans et Giacomo, 25 ans, avait confié dans une interview à Paris Match qu'elle était encore «en état de choc» et en « détresse» après le départ de son mari. Deux mois plus tard, après s'être confiée à plusieurs reprises auprès de sa communauté Instagram sur ces épreuves, la chef a de nouveau donné de ses nouvelles.

«C'est une période un peu difficile, tout est trop en même temps mais c'est comme ça, je n'ai pas le choix», a-t-elle avoué avec un petit sourire. «Je subis ce que la vie me réserve et encore, vous ne savez pas tout.»

La cuisto italienne a ensuite remercié « tous mes amis et vous», avant de se montrer plus rassurante sur son moral et la suite des évènements. «Écoutez... Ça va, ça doit aller parce que c'est ma philosophie», a-t-elle assuré. « La vie peut même être avec un genou par terre mais l'autre est toujours debout et prêt à repartir et pour ça, vous pouvez me faire confiance (...) Le sprint est toujours là et j'espère que c'est une philosophie que vous appliquez aussi (pour vous) car c'est très important et ça serait dommage (autrement).»

Mettant sa théorie en pratique, Luana Belmondo s'est ensuite remise aux fourneaux et a posé fièrement avec son basilic, spécialement cultivé pour ses plats.

