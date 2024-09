Jennifer Aniston a rencontré son premier chien sur le plateau de Friends. L'actrice a raconté l'émouvante anecdote à People.

Jennifer Aniston s'est remémoré l'histoire émouvante de la façon dont elle a accueilli son premier chien. Imago

Covermedia

L'actrice de 55 ans est une fervente amoureuse des chiens et a deux toutous nommés Clyde et Lord Chesterfield. Cependant, c'est pendant le tournage de Friends, dans les années 1990, que Jennifer Aniston est devenue propriétaire d'un chien nommé Norman, qui avait auditionné pour la série.

« Norman a été mon premier chien. Et c'était juste un coup de chance. Il était dans une scène avec Joey et Chandler dans Friends quand ils ont laissé le bébé Ben dans le bus», a-t-elle confié au magazine People lors de la promotion de son premier livre pour enfants, Clydeo Takes a Bite Out of Life. « Ils couraient dans les rues et sont tombés sur un promeneur de chiens qui avait tous ces chiens. Norman était l'un d'entre eux, et je suis tombée amoureuse.»

Les dresseurs de chiens de l'émission ont alors dit à l'actrice: « (Norman) n'est pas embauché parce qu'il ne fait pas vraiment ses preuves. Alors j'ai dit en plaisantant: «Je vais le prendre». Et ils ont répondu: «Parfait». C'est alors que j'ai eu ce moment de réflexion: «Oh mon Dieu, suis-je vraiment en train de?» Et puis c'était fait! J'ai développé une dépendance aux chiens et à ce qu'ils vous apportent. Aujourd'hui, je veux sauver tous les chiots des refuges du monde.»

Norman est malheureusement décédé en 2011 et la comédienne a également parlé d'un autre chien qu'elle aimait, Dolly, qui est morte en 2019. Pour indiquer à quel point ses animaux restent profondément importants pour elle, Jennifer Aniston a ajouté avoir « une boule dans la gorge» à chaque fois qu'on lui mentionne ses toutous.

Covermedia