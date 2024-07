Jennifer Aniston a exprimé sur les réseaux sociaux son dégoût pour les propos misogynes de JD Vance à l'égard de Kamala Harris. En 2021, celui qui est l'actuel colistier de Donald Trump avait parlé d'elle comme une « femme à chats sans enfant».

Jennifer Aniston a critiqué JD Vance, le colistier du candidat à l'élection présidentielle, pour avoir qualifié Kamala Harris de « femme à chats sans enfant».

L'actrice de Morning Wars a fustigé sur les réseaux sociaux les commentaires de 2021 de l'homme politique républicain sur la candidate démocrate à l'élection présidentielle Kamala Harris.

Dans ses commentaires, qui ont récemment refait surface via un message viral sur Twitter/X, JD Vance avait comparé Kamala – qui a des beaux-enfants, mais n'a pas d'enfants biologiques – aux « femmes à chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie» et qui « n'ont aucun intérêt direct» dans l'avenir du pays.

Après avoir pris connaissance de ces commentaires cette semaine, Jennifer Aniston, 55 ans, a exprimé sa déception, déclarant qu'elle « ne peut vraiment pas croire» qu'un vice-président potentiel des Etats-Unis puisse dire une telle chose.

« Tout ce que je peux dire, c'est que... M. Vance, je prie pour que votre fille ait la chance de porter ses propres enfants un jour, a écrit l'actrice dans une Story Instagram du 24 juillet. J 'espère qu'elle n'aura pas besoin de se tourner vers la FIV comme deuxième option. Parce que vous essayez de lui enlever cela aussi.»

Jennifer Aniston ne s'est jamais cachée dans le passé à propos de son combat pour concevoir par FIV et finalement, son acceptation de ne pas pouvoir avoir d'enfant.

« Le bateau est parti... En fait, je me sens un peu soulagée maintenant parce qu'il n'y a plus de question «Est-ce que je peux?» Je n'ai plus à y penser», avait-elle déclaré à Allure en 2022.

