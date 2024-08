Jennifer Lopez ne souhaite plus avoir juridiquement le nom Affleck. La chanteuse a déposé une demande de divorce en début de semaine dans laquelle elle mentionne cela.

La chanteuse a pris le nom de Ben Affleck lorsqu'ils se sont mariés il y a deux ans et était légalement connue sous le nom de Jennifer Lynn Affleck.

On apprend aujourd'hui que dans la demande de divorce qu'elle a déposée mardi, la chanteuse de 55 ans a demandé à retrouver son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé. Elle sera donc à nouveau connue sous le nom de Jennifer Lynn Lopez.

Lorsque le couple s'est marié en juillet 2022, la chanteuse de This Is Me....Now a annoncé la nouvelle dans sa newsletter On the JLo, en la signant « With Love, Jennifer Lynn Affleck».

En 2022, Vogue lui a demandé si Ben Affleck deviendrait un jour M. Lopez. Elle a répondu: « Non! Ce n'est pas traditionnel. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Les gens continueront à m'appeler Jennifer Lopez. Mais mon nom légal sera Mme Affleck parce que nous sommes unis. Nous sommes mari et femme. J'en suis fière. Je ne pense pas que ce soit un problème.»

Jennifer Lopez a demandé le divorce en début de semaine, à l'occasion du deuxième anniversaire de leur somptueux mariage en Géorgie.

Cette démarche fait suite à des mois de spéculation sur la séparation du couple. Dans sa demande, elle a indiqué que la date de séparation était le 26 avril.

Leur mariage, qui a duré deux ans, est le quatrième mariage de la chanteuse et le deuxième de l'acteur.

