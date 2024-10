Jugnot, Balasko, Leconte: les hommages se multiplient

Gérard Jugnot et Josiane Balasko, ses anciens compères du Splendid, ont été les premiers à réagir à la mort de l'acteur Michel Blanc. Ce matin, nombreux sont ceux qui lui rendent hommage.

L'acteur mythique Michel Blanc est décédé Michel Blanc, notamment connu pour son rôle mythique dans Les Bronzés, est décédé tragiquement la nuit du 3 octobre. 04.10.2024

Red Valérie Passello

Au cours de la nuit déjà, Gérard Jugnot a publié une story sur Instagram: «Putain, Michel... Qu'est-ce que tu nous as fait...» Interrogé ce matin sur RTL, l'acteur a déclaré: «C'est un coup de massue. Tout allait bien, on s'était vu il y a pas longtemps, on avait ri comme des cons, comme d'habitude...»

Il a ajouté: «Je crois qu'il a fait une énorme allergie à un médicament et... je sais qu'ils ont essayé de le ranimer et il est parti, quoi.» Gérard Jugnot s'est ensuite remémoré leur rencontre, sur les bancs d'école: «C'était pendant un cours d'allemand, et on ne s'est plus lâchés, quoi. Le prof qui nous a vus chahuter a voulu nous séparer. (...) Par la suite, c'est grâce à Michel que j'ai fait du théâtre».

Michel Blanc et Josiane Balasko en 2013. IMAGO/ABACAPRESS

Un message poignant qui fait écho à celui de Josiane Balasko, dont l'émotion dans la légende d'une photo du comédien sur Instagram est tout aussi palpable: « Michel mon pote mon frère mon partenaire».

Le collectif de comédiens est en grande partie connue pour la saga des Bronzés et la comédie Le père Noël est une ordure (1982). Sur RTL, Patrice Leconte, réalisateur des Bronzés, a déclaré ce matin qu'il n'arrivait « pas à imaginer qu'il n'est plus là». Le cinéaste a confié, bouleversé, que la star lui manquerait pour « ce qu'il était».

Lui aussi membre de la troupe du Splendid en son temps, Bruno Monyot a commenté sur Instagram: «Michel! Je n'y crois pas! Effondré».

Après ces différentes prises de parole personnelles, la troupe du Splendid a publié un communiqué commun. S'associant «d'une seule et unique voix pour exprimer leur douleur immense», les artistes demandent au public de «respecter leur silence et leur recueillement», non sans l'avoir remercié pour ses «témoignages de soutien et d'amitié».

Une pluie d'hommages

La ministre française de la culture Rachida Dati y est aussi allée de son hommage sur X: «Ce matin la peine est immense, à l'image de son talent», écrit-elle. «Michel Blanc nous aura épatés par la variété de son jeu d’acteur, mais aussi par ses talents de réalisateur avec des films comme « Marche à l’ombre » ou « Grosse fatigue ». Le cinéma, le monde de la culture comme l’ensemble des Français ne l’oublieront pas».

Michel Blanc nous a quittés. Ce matin la peine est immense, à la mesure de son talent. Devant la caméra de Bertrand Blier, de Robert Altman ou de Pierre Schoeller, Michel Blanc nous aura épatés par la variété de son jeu d’acteur, mais aussi par ses talents de réalisateur avec des… pic.twitter.com/ha280KA8ge — Rachida Dati ن (@datirachida) October 4, 2024

Toujours sur X, Darius Rochebin a choisi de poster une interview de Michel Blanc, évoquant «son humour» et «son élégante sobriété».

« C’est bien la vie. »



Mémoire de Michel Blanc, de son humour en tout et de son élégante sobriété quand il évoquait la mort et le doute universel : « Vous vous rappelez quelque chose avant? » pic.twitter.com/LSMJnZBz4I — Darius Rochebin (@DariusRochebin) October 4, 2024

Le chanteur et comédien Patrick Bruel a aussi réagi, postant une photo d'un Michel Blanc tout sourire, avec ce commentaire: «Mauvaise blague...»

Anthony, le fils d'Alain Delon, qui a perdu son père il y a peu, réagit ainsi: «Oh nooon!Un grand artiste s’est fait la malle…»

Quant au journaliste Michel Denisot, il publie une photo de Jean-Claude Dusse, accompagnée d'un seul mot: «Tristesse».

L'Académie des César relève: «Nous n'oublierons jamais son rôle devenu culte dans les Bronzés, ni même chacun des rôles qui lui ont valu d'être nommé à 9 reprises aux César».

Michel Blanc s’en est allé 🤍



Nous n'oublierons jamais son rôle devenu culte dans Les Bronzés, ni même chacun des rôles qui lui ont valu d'être nommé à 9 reprises aux César : dans Je vous trouve très beau, Marche à l'ombre ou encore Tenue de Soirée.



En 2012, sur la scène du… pic.twitter.com/RM2XXowoS7 — Académie des César (@Les_Cesar) October 4, 2024

Les fans choisissent d'en rire

Quel meilleur hommage que de rire des bons moments offerts par Michel Blanc à son public? Tous se souviennent de ses répliques cultes. Comme relevé sur BFM TV, la page Wikipédia de l'acteur a mentionné pendant un temps ce matin : «Michel Blanc, né le 16 avril 1952 à Courbevoie (Seine) et mort dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024 sur un malentendu». Mais cet hommage des internautes a vite été corrigé.

«N'oublions pas que Michel Blanc faisait partie de la 'Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages' aux côtés de James Cameron, Clive Barker et Sam Raimi», rappelle un internaute sur X.

«Comment tu vas faire pour conclure maintenant?», interroge un autre utilisateur du réseau social. Et ce ne sont là que quelques exemples des innombrables hommages de personnages publics ou d'anonymes, à l'annonce de la disparition de Michel Blanc.