Julien Doré et Sharon Stone : un duo qui fait des étincelles !

Le nouvel album de Julien Doré, Imposteur, mise sur les reprises décalées avec des collaborations surprenantes. La chanson de Dalida, Paroles, paroles, fait par exemple intervenir Sharon Stone, qui a eu un coup de cœur pour le Frenchie il y a 15 ans.

Julien Doré s'apprête à sortir un album pour le moins surprenant. Dans Imposteur, disponible en précommande à partir du 17 juillet, il propose des reprises et des collaborations.

Celui qui s'est fait connaître dans la Nouvelle Star en 2007 y interprète par exemple avec Francis Cabrel Un homme heureux de William Sheller, s'essaie à l'italien avec Sara perchè ti amo de Ricchi e Poveri avec Hélène Ségara et reprendra des titres inattendus comme la comptine bien connue des jeunes parents comme lui Les crocodiles, ou encore Cuitas les bananas de Philippe Risoli.

«A fond !»

Sur l'album figure un duo avec Sharon Stone qui interprète avec lui Paroles, paroles de Dalida, reprenant la partie d'Alain Delon. Le chanteur a raconté à Télé 7 Jours que la star américaine a eu un coup de cœur en l'entendant en live à une soirée du festival de Cannes en 2008.

Depuis, « de temps en temps, trois fois peut-être en quinze ans, on s'est envoyé des messages via Instagram». Et au moment de trouver quelqu'un pour revisiter le duo iconique, le chanteur de Bichon, s'est dit « et si j'écrivais sur Insta à Sharon Stone».

« Et ça s'est fait comme ça. Je lui ai écrit un message. Elle m'a répondu: «A fond!»», confie l'artiste de 41 ans. Julien Doré a « eu la chance qu'elle vienne participer à une exposition de peinture à Berlin. On a pris un avion et on a enregistré sa voix là-bas. C'était magique.»

