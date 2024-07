Le prince et la princesse de Galles sont à la recherche de leur nouveau secrétaire privé. Vous pensez être taillé pour le poste? Si vous maîtrisez le Gallois, il y a peut-être une chance!

Qui sera le prochain secrétaire privé adjoint à William et Kate? (archives) KEYSTONE

La Rédaction de blue News Valérie Passello

Il y a quatre jours, le palais de Buckingham a publié une annonce d'embauche. Comme le relate le «Daily Mail», un poste de secrétaire privé adjoint à Kate Middleton et au prince William est à pourvoir.

Voilà qui pourrait bien attirer nombre de candidats. Mais l'agence chargée de faire le tri sera bien aidée dans sa tâche par une condition sine qua non mentionnée dans l'annonce: le nouveau secrétaire privé du couple princier doit impérativement parler, comprendre et écrire le Gallois.

L'annonce publiée par Buckingham Palace Capture d'écran Daily Mail

Le poste exige «d'excellente compétences en communication et en organisation, ainsi qu'une capacité à établir des relations productives avec les individus et les institutions», détaille l'annonce. Puis il est ajouté: «Votre approche sera proactive tout en travaillant au sein d'une petite équipe. Vous devrez avoir une solide compréhension des communautés, des affaires, du gouvernement et des entreprises galloises».

Un retour de Kate, en forme?

Sachant que seuls 14% de la population galloise pratiquent la langue au quotidien (source: Vanity Fair), il y aura probablement beaucoup d'appelés pour peu d'élus.

Mais cette offre d'emploi éveille aussi l'intérêt, car elle est peut-être de bon augure: si Kate et William recherchent un secrétaire privé, c'est qu'ils vont reprendre leurs activités officielles et qu'ils ont besoin d'une personne pour organiser leurs déplacements.

Or, même si Kate Middleton a fait quelques apparitions publiques depuis l'annonce de son cancer en mars dernier, son retour aux affaires n'a pas encore été annoncé officiellement.

L'annonce publiée par Buckingham Palace permet donc aux Britanniques d'espérer voir la princesse reprendre ses fonctions, en pleine forme!