Kendji Girac s'est bien remis de ses blessures par balle après un incident malheureux en avril. Lors de son passage récent dans En Aparté, le chanteur en a dit plus sur son retour à la musique.

Kendji Girac a eu la chance et l'immense bonheur de constater que sa « voix était toujours là» après un accident qui aurait pu s'avérer mortel. Covermedia

Sous l'emprise de stupéfiants, le chanteur de 28 ans s'était blessé par balle au thorax dans la nuit du 21 au 22 avril après une dispute avec sa compagne, Soraya. Heureusement, l'interprète d'Andalouse a survécu à ses blessures et s'en est sorti sans importantes poursuites judiciaires.

Il mesure d'autant plus sa chance du fait que sa voix est restée la même, comme il l'a raconté dans l'émission En Aparté, sur Canal +, le 17 octobre.

« Deux jours après l'accident, j'étais dans ma chambre et mon frérot Vianney m'appelle et me dit:"Kendji, est-ce que tu veux que je repousse l'écriture? Est-ce que tu veux qu'on attende?»», s'est-il souvenu, en référence à sa récente collaboration avec son collègue et ami. « Un petit moment avant, j'avais fait une vocalise pour voir si ma voix était toujours là. Donc, je commence à faire une vocalise, et je vois que la voix, elle est ici. Donc, là je suis émerveillé de me dire: «Ma voix elle est là!» C'est bon, je peux rechanter.»

Kendji Girac s'est alors réjoui de pouvoir reprendre avec Vianney la production de son album Vivre..., sorti ce mois-ci.

« Quand j'ai découvert que je pouvais chanter et que mon ami Vianney me pose cette question, j'ai dit: «Non, mon Vianney, au contraire. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu écrives»», s'est-il rappelé, en plus de l'émotion du moment et de « tout ce que j'avais dans le cœur».

« (Vianney) a su me cerner bien comme il faut, trouver les mots que j'avais envie de dire, parce que je suis quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement», a ajouté Kendji Girac.

