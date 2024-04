Selon la rumeur, Kiefer Sutherland n'aurait pas été tendre avec ses jeunes camarades acteurs sur le tournage de Stand By Me. L'acteur de 24 Heures chrono a démenti sur le plateau de The Talk, jeudi (11 avril 24), en présence de Jerry O'Connell, qui a participé au film culte.

Kiefer Sutherland a répondu aux rumeurs selon lesquelles il aurait malmené ses jeunes collègues Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman et Jerry O'Connell (archives).

Covermedia

Lors d'une apparition dans l'émission The Talk jeudi (11 avril 24), Kiefer Sutherland a répondu aux rumeurs selon lesquelles il aurait malmené ses jeunes collègues Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman et Jerry O'Connell sur le plateau de Stand By Me, en 1986.

« C'est absolument faux », a déclaré l'acteur et musicien canadien de 57 ans. « Tout d'abord, je ne suis pas ce genre d'acteur et je ne voudrais pas être ce genre de personne. J'ai passé beaucoup de temps avec River Phoenix parce que nous jouions tous les deux de la guitare. Même si j'avais sept ans de plus, nous étions tous les deux débutants. Nous avons donc beaucoup discuté de la façon de développer un personnage et du processus à suivre. »

L'acteur de 24 Heures chrono a poursuivi en disant qu'il regrettait que Jerry O'Connell, qui co-animait l'interview, et lui n'aient pas travaillé en étroite collaboration sur le film.

« Je pense que l'une des choses qui a été frustrante pour moi, quand je pense à Stand By Me, c'est qu'on me demande toujours comment étaient les autres... Nous n'avons vraiment eu qu'une seule grande scène à la fin, où Wil Wheaton sort le pistolet et où j'ai dû m'enfuir comme une fille. »

Jerry O'Connell, 50 ans, a admis qu'il était intimidé par Kiefer Sutherland à l'époque. « Vous aviez 17 ans quand vous avez joué dans Stand By Me? J'avais l'impression que vous en aviez 40... Je pensais que vous étiez la personne la plus adulte », a déclaré l'acteur et animateur de télévision avant d'ajouter: « Je confirme que Kiefer ne nous a pas malmenés, il n'y a pas eu de brimades. Mais Kiefer, j'avais tellement peur de vous. »

Covermedia