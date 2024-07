Kim Kardashian a confié que l'un de ses fils était atteint de vitiligo. La star a également expliqué sur le podcast She MD qu'elle se battait contre le psoriasis depuis des années.

Alors qu'elle parlait de son combat contre le psoriasis lors d'une apparition sur le podcast She MD cette semaine, la star de la téléréalité a déclaré que l'un de ses fils souffrait d'un vitiligo « léger».

« C'est venu de ma mère, c'est allé vers moi, et je l'ai transmis sous une forme différente à mon fils, qui a un vitiligo très léger», a déclaré Kim Kardashian, ajoutant que l'état de son fils est maintenant « sous contrôle».

Le vitiligo est une maladie qui se caractérise par l'apparition de taches pâles sur la peau en raison d'un manque de mélanine.

L'entrepreneuse de 43 ans a poursuivi: « Je ne savais rien à ce sujet, mais le fait d'apprendre et de découvrir d'où cela venait et que c'est héréditaire, d'en apprendre plus et de pouvoir partager cela (a été une bénédiction)».

La star des Kardashians – qui a deux fils, Saint, huit ans, et Psalm, cinq ans, avec son ex-mari Kanye West – n'a pas révélé lequel des deux garçons était atteint de cette maladie. Kim Kardashian et le rappeur ont également des filles, North, 11 ans, et Chicago, six ans.

La fondatrice de Skims a ensuite confié qu'elle luttait contre le psoriasis depuis plusieurs années.

« Je suis prête à tout», a-t-elle déclaré à propos du traitement de cette maladie. « J'ai essayé des herbes spéciales, la méthode holistique, un régime à base de jus de céleri pendant six semaines, toutes les crèmes topiques, tous les savons, qu'ils soient naturels ou non.»

Kim Kardashian a ajouté qu'elle avait déjà traité son psoriasis avec une injection de cortisone, mais que le psoriasis était revenu au bout de cinq ans et que l'injection n'avait pas fonctionné depuis.

