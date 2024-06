Deux jours après la disparition de François Hardy, Thomas Dutronc est monté sur scène au Jazz Opale Festival, à Neufchâtel-Hardelot, dans le Pas-de-Calais. « La gorge nouée » par l'émotion, le musicien a rendu hommage à sa mère.

Il en fallu du courage, à Thomas Dutronc, pour monter sur scène deux jours après la mort de sa mère. Covermedia

Mais jeudi (13 uin 24), le fils de François Hardy a tenu à respecter ses engagements, tout en honorant la mémoire de la star des sixties, au Jazz Opale Festival, dans le Pas-de-Calais.

Le concert, qui a simplement été avancé d'une heure, s'est ouvert sur une véritable ovation de plusieurs minutes pour le fils de Jacques Dutronc et de l'interprète de Tous les garçons et les filles. « Il y a beaucoup d'émotion chez nous», a lâché l'artiste à la foule, selon Nice Matin.

Ce dernier a confié avoir « essayé de chanter deux chansons de ma maman, mais j'ai la gorge qui se noue». Ce sont ses musiciens, Stochelo Rosenberg, Ricky Gresset et Thomas Bramerie, qui ont ainsi interprété L'Amitié, tube de Françoise Hardy sorti en 1965, le préféré de sa grande amie Sylvie Vartan. Thomas Dutronc est tout de même parvenu à chanter « Parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse (...) tu pourras partir au fin fond des nuages».

Devant un public particulièrement ému, le chanteur a conclu: « En Angleterre on dit «elephant in the room» (NDLR: le sujet central épineux qu'on évite d'évoquer) (...) On ne peut pas traduire en français mais pour moi, mon elephant in the room, c'est le départ de ma maman vers d'autres cieux».

Françoise Hardy est décédée après plus de vingt ans de lutte contre le cancer à l'âge de 80 ans.

