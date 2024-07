On connaît la cause du décès de la compagne de Clint Eastwood

Christine Sandera est décédée brutalement la semaine dernière à seulement 61 ans. Les causes du décès de la compagne de Clint Eastwood ont été annoncées par le New York Post.

Covermedia

Christina Sandera, qui avait 61 ans, est décédée d'une crise cardiaque, a confirmé au New York Post un représentant du département de la santé du comté de Monterey.

Le certificat de décès mentionne comme cause immédiate de la mort l'arythmie cardiaque, un trouble qui entraîne un rythme cardiaque trop lent, trop rapide ou irrégulier. L'athérosclérose (une maladie cardiaque) a également été mentionnée comme une affection supplémentaire.

Après son décès la semaine dernière, Clint Eastwood, 91 ans, a déclaré dans un communiqué: « Christina était une femme charmante et attentionnée, et elle me manquera beaucoup.» Le couple était ensemble depuis 2014, mais a gardé leur relation relativement privée. Ils se sont rencontrés alors que Christina Sandera travaillait comme hôtesse d'accueil du restaurant de l'hôtel de l'acteur, le Mission Ranch, en Californie, mais n'ont apparemment pas entamé de romance avant l'année suivante. Plus tard en 2015, ils sont apparus ensemble sur le tapis rouge des Oscars, où le film de Clint Eastwood, American Sniper, était en lice pour six prix.

Peu après, Christina Sandera a emménagé dans le manoir de l'acteur et réalisateur, qu'il avait construit pour son ex-femme Dina quelques mois plus tôt. En 2022, une photo d'eux a été publiée sur les réseaux sociaux, aux côtés des filles adultes de Clint Eastwood. À l'époque, des initiés ont confirmé que l'acteur était « avec Christina et heureux», ajoutant que « les enfants de Clint ont tous rencontré Christina et l'apprécient».

L'acteur et réalisateur d'Impitoyable a été marié à Maggie Johnson de 1953 à 1984, puis à Dina Ruiz de 1996 à 2014. Clint Eastwood est père de huit enfants avec six femmes différentes.

