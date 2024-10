La princesse Beatrice est enceinte de son deuxième enfant. La fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson l'a annoncé par un communiqué du palais de Buckingham.

La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi seront bientôt parents pour la deuxième fois. Covermedia

Le palais de Buckingham a annoncé mardi 1er octobre (24) que la petite-fille de la reine Elizabeth II et son mari promoteur immobilier attendaient un nouvel enfant dont la naissance est prévue au début de l'année prochaine.

« Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant pour le début de l'année prochaine, un frère ou une sœur pour Wolfie et Sienna. Sa Majesté le Roi a été informé et les deux familles sont ravies de la nouvelle», peut-on lire dans le communiqué.

Le communiqué comportait également deux nouvelles photos de la famille, dont une douce photo de Beatrice et Edoardo s'embrassant et une autre du patron britannique lors d'une promenade pittoresque avec Sienna et Wolfie.

Beatrice, 36 ans, et Edoardo, 40 ans, ont accueilli leur premier enfant, Sienna, en septembre 2021, un an après s'être mariés en juillet 2020. La princesse est également belle-mère du fils d'Edoardo, Christopher « Wolfie» Woolf, âgé de huit ans, qu'il a eu avec son ex-fiancée, l'architecte Dara Huang.

Beatrice est la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson, duchesse d'York. Son prochain enfant sera onzième dans l'ordre de succession au trône britannique.

