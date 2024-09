«Risque de récidive»: le fils de la princesse héritière de Norvège arrêté!

La police norvégienne a annoncé samedi l'arrestation du fils aîné de la princesse héritière Mette-Marit, pour avoir violé une ordonnance d'éloignement.

Né en 1997 d'une relation antérieure au mariage de sa mère en 2001 avec Haakon, le prince héritier du trône norvégien, Marius Borg Hoiby avait été arrêté le 4 août à la suite d'une dispute nocturne dans un appartement d'Oslo et été accusé d'avoir blessé une femme avec laquelle il avait une liaison. (archives) IMAGO/NTB ROY

ATS

Né en 1997 d'une relation antérieure au mariage de sa mère en 2001 avec Haakon, le prince héritier du trône norvégien, Marius Borg Hoiby avait été arrêté le 4 août à la suite d'une dispute nocturne dans un appartement d'Oslo et été accusé d'avoir blessé une femme avec laquelle il avait une liaison.

«Début septembre, la police a reçu des informations selon lesquelles Marius Hoiby avait, à plusieurs reprises, établi un contact non désiré avec la femme qui a le statut de victime dans l'incident [...] du 4 août», a déclaré la police dans un communiqué samedi.

Sur la base de ces rapports, «la police lui a imposé une ordonnance d'éloignement mais récemment elle a appris que Marius Hoiby ne l'avait pas respectée et il a donc été décidé de l'arrêter en raison du risque de récidive», a déclaré la police, précisant que l'arrestation avait eu lieu vendredi en fin de journée.

Selon les médias norvégiens, la police avait trouvé un couteau planté dans l'un des murs de la chambre de la femme dans l'appartement lors de l'incident du 4 août.

Pas de rôle public officiel

Par ailleurs, la police le soupçonne désormais d'avoir commis des actes répréhensibles contre trois autres personnes: violences domestiques à l'encontre de deux femmes, et menaces contre une autre personne.

Me Oyvind Bratlien, l'avocat de M. Hoiby, a déclaré à la chaîne norvégienne NRK que son client niait ces allégations.

Il avait avoué mi-août avoir agressé sa petite amie, se décrivant alors «sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, et se disant souffrir de «troubles mentaux».

M. Hoiby a été élevé par Mette-Marit et Haakon avec ses demi-frères et demi-soeurs, la princesse Ingrid Alexandra, âgée de 20 ans, et le prince Sverre Magnus, âgé de 18 ans, mais, contrairement à eux, il n'a aucun rôle public officiel.

ATS