Le prince William et Kate Middleton ont choisi de se rendre à Southport, où une attaque à l'arme blanche a fait trois morts durant l'été, pour la Journée mondiale de la santé mentale. Le couple princier a notamment évoqué ce sujet avec les premiers intervenants sur place.

Covermedia Covermedia

Le prince et la princesse de Galles se sont rendus s'est rendu à Southport le 9 octobre (24) pour se joindre aux habitants de la ville qui ont rendu hommage aux victimes et à leurs familles.

Trois enfants ont été tués le 29 juillet et dix autres personnes ont été blessées alors qu'ils participaient à un cours de yoga et de danse sur le thème de Taylor Swift pendant les vacances scolaires.

Le prince et la princesse ont rencontré des pompiers, policiers, ambulanciers et équipes des services d'ambulance aérienne au centre communautaire de Southport pour écouter leur expérience lors de l'attaque et l'impact que celle-ci a pu avoir sur leur santé mentale. Ils se sont également entretenus avec des professionnels de la santé mentale qui ont apporté leur soutien aux premiers intervenants.

Le couple a ensuite rencontré en privé les familles des trois enfants décédés lors de l'attentat, ainsi que le professeur de danse qui se trouvait dans la pièce.

Après cette visite, qui coïncidait avec la Journée mondiale de la santé mentale, le prince William et son épouse ont publié une déclaration sur leur compte Instagram.

«Un remerciement sincère aux habitants de Southport pour avoir partagé vos expériences et honoré les jeunes vies perdues. Face à la tragédie, la force et la résilience de cette communauté ont été un rappel puissant des liens qui nous unissent», peut-on lire. « Alors que la cicatrisation se poursuit, soyez réconfortés par l'incroyable soutien qui vous entoure. Chaque souvenir partagé, chaque acte de gentillesse et chaque moment d'unité apporte de l'espoir pour l'avenir et garantit que ceux qui ont perdu la vie ne seront jamais oubliés». Un homme de 17 ans a été inculpé pour le meurtre des trois fillettes.

Cette visite marque le premier engagement public officiel de Kate Middleton depuis la fin de son traitement de chimiothérapie le mois dernier pour une forme de cancer.

Le discret retour de Kate Middleton au travail Après plusieurs mois à se tenir éloignée du public et à suivre certains engagements à distance en raison de son traitement contre le cancer, la princesse de Ga 18.09.2024

Covermedia