On en sait un peu plus sur les derniers instants de Liam Payne

Le décès soudain de Liam Payne à Buenos Aires a envoyé une onde de choc aux fans du chanteur et de son ancien boys band, One Direction. Quelques heures plus tôt, à en croire ses images en ligne, le chanteur de 31 semblait profiter de ses vacances.

Dans l'une des vidéos, supprimée depuis, l'ancien membre des One Direction expliquait à ses fans qu'il passait une « belle journée» avec sa petite amie Kate Cassidy en Argentine. (archives) Imago

Covermedia

Liam Payne a posté plusieurs vidéos sur Snapchat dans les jours et les heures qui ont précédé sa mort soudaine.

Dans l'une des vidéos, supprimée depuis, l'ancien membre des One Direction expliquait à ses fans qu'il passait une « belle journée» avec sa petite amie Kate Cassidy en Argentine.

Le couple était assis autour d'une table pour le petit-déjeuner et discutait de ses projets pour la journée, qui comprenait de l'équitation. Dans un autre clip, le chanteur a déclaré que l'influenceuse et lui « profitaient» de leurs vacances. D'autres images le montraient en train de faire des grimaces en compagnie de la jeune femme, avec en légende: « Temps de qualité».

Le compte Snapchat de Liam Payne a été supprimé après l'annonce de son décès.

TMZ a rapporté le 16 octobre que le chanteur était mort après être tombé d'un balcon du troisième étage de l'hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires. Des témoins ont déclaré au média qu'il était tombé peu après 17 heures, heure locale. Le chanteur de Strip That Down aurait agi de manière erratique dans le hall de l'hôtel un peu plus tôt, cassant un ordinateur portable avant d'être raccompagné dans sa chambre.

Moments compliqués

Côté vie privée, le chanteur avait connu par le passé des moments compliqués. Liam Payne a accédé à la célébrité à l'âge de 16 ans en participant à l'émission The X Factor en 2010. Bien qu'il ait auditionné en tant qu'artiste solo, le chanteur a été intégré dans un groupe aux côtés de Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik et Louis Tomlinson, formant ainsi le boys band One Direction.

Après avoir connu un succès fulgurant au sein des One Direction, Liam Payne s'est lancé en solo, peinant à retrouver le sommet des charts. Il avait à plusieurs reprises expliqué ses luttes contre l'addiction et avait révélé avoir passé un temps en cure l'année dernière. En juillet 2023, il célébrait six mois de sobriété avec un message dédié à la santé mentale.

La semaine dernière, son ex-compagne, Maya Henry, lui avait envoyé une mise en demeure lui demandant de cesser de tenter de la joindre elle, ses amis et sa famille.

Au début du mois, Liam Payne s'est envolé pour l'Argentine afin de soutenir un autre ancien membre de One Direction, Niall Horan, qui y donnait un concert. Le chanteur est ensuite resté dans le pays sud-américain pour des vacances prolongées.

