Ikea se moque d'Arielle Dombasle, elle en rit, comme tout le monde!

La prestation d'Arielle Dombasle sur le parvis de l'Hôtel de Ville le jour du Relais de la flamme olympique a attiré une foule de commentaires ironiques et pas toujours très gentils. Mais l'actrice et chanteuse a le sens de l'humour, et le montre dans ses réponses sur les réseaux sociaux à ceux qui se moquent d'elle.

Personne ne peut dire qu'Arielle Dombasle n'a pas le sens de l'humour!

Et elle prouve son « fair-play» une fois de plus, en riant avec les moqueurs. Alors que sa prestation scénique sur le parvis de l'Hôtel de Ville le 14 Juillet – jour du Relais de la flamme olympique – a attiré quolibets, propos acides, mèmes et, suprême honneur, une pub Ikea détournée tout spécialement par la marque, la comédienne et cantatrice a fait le choix de l'autodérision.

Aussi bien la chorégraphie du spectacle qu'Olympics, son hymne personnel pour célébrer les Jeux de Paris 2024, et son interprétation ont suscité des commentaires amusés, parfois méchants. La robe de scène notamment, s'est attirée beaucoup de remarques. Une robe longue blanche d'inspiration « futuriste», en forme de tuyau marquée par une succession de cercles. Un internaute l'a vite comparée, photo à l'appui, à une lampe Ikea, dont le prix est de 19,99 euros.

Encore moins si c’est pour chanter en public. pic.twitter.com/ctnx6nf7f4 — IKEA France (@IKEA_France) July 18, 2024

La marque suédoise de meubles en kit à bon marché et son service de communication ont immédiatement réagi, proposant une version (auto) détournée de la publicité du modèle de la lampe avec, à côté de la photo du produit, le slogan: « Merci de ne pas utiliser comme robe». Et pour message sur le compte X de la marque: « Encore moins si c'est pour chanter en public».

La pub elle-même a été reprise et détournée allègrement sur les réseaux sociaux. Or, plutôt que faire la sourde oreille ou se défendre, Arielle Dombasle a pris « le parti d'en rire», comme disait Pierre Dac. Le 18 juillet, reprenant la pub détournée sur son compte X, elle l'a accompagnée d'émojis « rire aux larmes» et « envoi de bisous». Ce fair-play a été souligné par Jean-François Guyot, un journaliste de l'AFP.

« Retour en orbite! extra... Je suis extraterrestre!» a-t-elle aussi posté, avec un émoji d'alien en ponctuation.

Le clip de la chanson d'Arielle Dombasle, Olympics, mis en ligne le 25 juin, continue sa route. Vers les étoiles?

