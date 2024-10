Liam Payne est décédé soudainement après une chute mortelle dans un hôtel de Buenos Aires, en Argentine, le 16 octobre. Les derniers jours du chanteur auraient notamment été marqués, selon MailOnline, par des difficultés importantes au niveau de sa carrière musicale.

Liam Payne aurait été lâché par sa maison de disques et son agent publicitaire quelques jours avant sa mort choquante à 31 ans. Covermedia

Le chanteur a d'abord signé avec Sony en tant que membre de l'ancien boys band One Direction, mais en 2016, après la dissolution du groupe, il a décidé de lancer sa carrière solo avec Capitol Records, un label appartenant à Universal.

Le groupe a publié un hommage à la star sur son compte Instagram le 17 octobre, au lendemain de sa chute mortelle du balcon d'un hôtel de Buenos Aires, en Argentine.

« Nous sommes dévastés par le décès tragique de Liam Payne», peut-on lire. « Son héritage vivra à travers sa musique et les innombrables fans qu'il a inspirés et qui l'adoraient. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Liam.»

Or, malgré ce message, le défunt chanteur ne figure pas sur la liste des artistes d'Universal Music Group, et des sources ont déclaré au MailOnline que la maison de disques lui avait rendu son contrat peu de temps avant sa mort. Une source a aussi déclaré au média que Liam Payne avait reçu une somme importante lorsqu'il a signé son premier contrat solo. Cependant, les ventes de l'album n'ont pas été à la hauteur des attentes et la date de sortie de son deuxième opus a été retardée avant que le label ne cesse de collaborer avec lui.

« L'avance de Liam était énorme et il ne l'a pas récupérée», a déclaré la source. « De tous les garçons des One Direction, Liam était celui qui se trouvait sur la plus mauvaise voie au niveau musical.»

Le MailOnline a également rapporté que le publiciste de Liam Payne avait démissionné ce mois-ci.

Les stars réagissent à la mort de Liam Payne Les membres de son ancien groupe One Direction, qui comptent notamment le chanteur Harry Styles, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. 18.10.2024

