Luana Belmondo révèle la raison de sa séparation avec Paul

Luana Belmondo a annoncé fin juin sa séparation de Paul Belmondo. La cheffe a confié dans le numéro de Paris Match de jeudi (4 juillet 24) que l'infidélité était à l'origine de cette décision.

On en sait un peu plus sur ce qui a mené à la séparation entre Luana et Paul Belmondo après trente-trois ans de mariage.

La cheffe a choisi de partager sa peine dans Paris Match. « Je suis en état de choc, en détresse. Je n'éprouve pas de colère, j'ai juste le cœur brisé », confie-t-elle.

L'Italienne de 53 ans a détaillé les répercussions physiques de cette rupture. « Je dors peu, je n'ai pas d'appétit. On me demande sur les réseaux sociaux comment je fais pour maigrir, eh bien mon régime, ça s'appelle être une femme abandonnée et trompée...», indique-t-elle tristement.

Car voilà, selon elle, il y aurait une autre femme. « Je pense qu'il a voulu me cacher la vérité, c'est-à-dire qu'il partait pour une autre femme», a lâché celle qui a « commencé à avoir des doutes au mois de mai».

« Quand Paul est parti à Antigua (...) Je me suis étonnée que, contrairement à son habitude, il ne poste aucune image sur les réseaux sociaux (...) », explique-t-elle. Vient alors le coup de massue: « J'ai ensuite reçu un coup de fil de deux amis un peu embêtés de m'annoncer qu'ils l'avaient croisé avec une femme. «Blonde et française», m'ont-ils dit. Je ne voulais pas y croire.»

On comprend mieux pourquoi celle qui a eu trois enfants avec le fils de Jean-Paul Belmondo s'est montrée si touchée sur Instagram par les messages de soutien qu'elle a reçus en cette période difficile.

