Meghan Markle et le prince Harry ont récemment fait la promotion de leur nouvelle fondation contre le harcèlement des jeunes en ligne, The Parents' Network. À cette occasion, la duchesse de Sussex s'est remémorée auprès de CBS Sunday Morning son propre « traumatisme».

Meghan Markle a laissé entendre que le harcèlement qu'elle avait subi, notamment de la part des médias britanniques, avait été pire que précédemment évoqué.

La duchesse de Sussex était présente sur le plateau de l'émission CBS Sunday Morning aux côtés de son mari, le prince Harry, pour lancer sa fondation The Parents' Network venant en aide aux parents ayant perdu des enfants directement ou indirectement à cause du harcèlement via les réseaux sociaux.

La duchesse a évoqué ses propres expériences et les pressions qui l'ont amenée à avoir des pensées suicidaires au moment d'aborder l'importance de s'ouvrir sur les traumatismes du passé.

« Lorsque vous avez subi une douleur ou un traumatisme, quel qu'il soit, je pense qu'une partie de notre parcours de guérison – en tout cas une partie du mien – consiste à être capable d'être vraiment ouverte à ce sujet», a-t-elle déclaré à l'animatrice Jane Pauley. « Et vous savez, je n'ai pas encore vraiment effleuré la surface de mon expérience. Mais je pense que je ne voudrais jamais que quelqu'un d'autre se sente comme ça. Et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ait ce genre d'idées et ne soit pas cru.»

L'actrice de Suits, âgée de 43 ans, a ajouté qu'elle espérait que son expérience aiderait les autres.

« Si le fait d'exprimer ce que j'ai surmonté peut sauver quelqu'un ou encourager une personne à s'intéresser réellement à elle et à ne pas supposer que si les apparences sont correctes, alors tout va bien, cela en vaut la peine. Je suis prête à l'encaisser», a-t-elle ajouté.

Dans une interview accordée à Oprah Winfrey trois ans plus tôt, Meghan Markle avait révélé qu'elle avait eu des pensées suicidaires alors qu'elle était enceinte de son fils Archie, aujourd'hui âgé de cinq ans, en raison de la pression qu'elle subissait en tant que membre de la famille royale, et la façon dont elle était traitée par les médias et les critiques en ligne. La duchesse de Sussex avait notamment pointé le manque de soutien reçu de la part de Buckingham.

