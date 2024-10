Melania Trump dévoile une information très intime sur son mari !

Melania Trump publie ses mémoires dans lesquelles elle évoque son mari, Donald Trump. Lors d'un entretien sur Fox News, l'ancienne First Lady a donné une information très intime sur le candidat républicain.

ats

Covermedia Covermedia

Melania Trump a révélé ce que l'ancien président américain Donald Trump porte au lit. Ou plutôt, ce qu'il ne porte pas.

L'ancienne Première dame a fait cette confession lors d'une interview accordée à l'émission The Five de Fox News. L'animateur Greg Gutfeld lui a demandé si le candidat à la présidence, âgé de 78 ans, dormait parfois.

«Il dort bien sûr, mais pas beaucoup», a-t-elle répondu. Lorsque l'animateur a demandé « Porte-t-il un pyjama?» Melania Trump a répondu « Non» en riant. «Que porte-t-il quand il dort, Melania?», a insisté Greg Gutfeld. Toujours en riant, Melania Trump a refermé ses doigts sur sa bouche, indiquant ainsi qu'elle n'en dirait pas plus.

L'ancien mannequin, âgée de 54 ans, habituellement peu encline à la publicité, participait à l'émission pour promouvoir son nouvel ouvrage, Melania. Elle a déclaré aux animateurs qu'elle avait des « histoires mignonnes et agréables» sur celui qui est son mari depuis dix-neuf ans dans le livre, le décrivant ainsi: « Il est très chaleureux. Il est amusant. Il a une grande personnalité».

Elle a ajouté: «Et tout ce qu'il veut – il est très passionné par ce pays – tout ce qu'il veut, c'est rendre ce pays sûr, pour que tout le monde ait un travail et profite d'une vie de famille. Il traite tout le monde sur un pied d'égalité. Homme ou femme. Il peut être dur avec une femme. Il peut être dur avec un homme.»

Cette précision est-elle là pour effacer l'image de misogynie qui colle à la peau du candidat ? La déclaration de l'épouse du candidat en faveur de l'avortement dans son ouvrage Melania a pu être interprétée de cette manière par des commentateurs. Melania Trump a également raconté comment le fils du couple, Barron, 18 ans, apprécie la vie universitaire après avoir récemment commencé son cursus à l'université de New York. « Il se débrouille très bien. Il aime ses cours et ses professeurs. Il se débrouille bien. Il conduit et il apprécie d'être à nouveau à New York», a déclaré Melania Trump.

