Plus de 15 ans après sa mort, la succession et le patrimoine de Michael Jackson continuent d'être évalués par la justice. D'après des documents consultés récemment, le chanteur était bien endetté.

La succession et le patrimoine de Michael Jackson continuent d'être évalués par la justice. Covermedia

Covermedia

Michael Jackson « devait 500 millions de dollars au moment de sa mort», selon des documents judiciaires. Le roi de la pop devait de l'argent à plus de 65 créanciers à sa mort en 2009, selon des documents déposés au tribunal le 21 juin.

Ces derniers comprennent une requête des exécuteurs testamentaires demandant des arriérés de salaire à partir de 2018, ce qui est lié à la succession de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) du chanteur décédé. L'interprète de Thriller avait « plus d'une demi-douzaine de procès en cours dans le monde entier» et plus de « 65 réclamations de créanciers» ont été déposées dans la succession, indiquent les documents. Cela a donné lieu à « d'autres poursuites, dont plusieurs ont abouti à un litige».

Les exécuteurs testamentaires cherchent maintenant à obtenir le remboursement des « frais juridiques, de négociation et de divers autres frais d'exploitation» des six dernières années.

« Les exécuteurs ont pu renégocier et restructurer les accords de financement qui existaient au moment du décès de Michael, à des taux d'intérêt considérablement réduits, ce qui a permis à la succession d'éviter la perte d'actifs au profit des prêteurs et, en fin de compte, de satisfaire les charges qui existaient au moment du décès de Michael», peut-on lire.

Catalogue musical

Le document précise aussi que les exécuteurs testamentaires chargés de la gestion de la succession doivent demander l'approbation du tribunal tous les six mois pour recevoir 30% de leur rémunération.

Au début du mois, la succession de Michael Jackson a accepté de vendre sa part du catalogue musical à Sony Corp pour 750 millions de dollars (701 millions d'euros). Au moment de son décès, le catalogue musical était son actif le plus lucratif.

Michael Jackson est mort à l'âge de 50 ans d'un arrêt cardiaque, après avoir pris une combinaison mortelle de sédatifs et d'un anesthésique, le propofol. En 2011, le médecin personnel du chanteur, Conrad Murray, a été reconnu coupable d'homicide involontaire.

Covermedia