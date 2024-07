L'actrice Virginie Efira, l'écrivain Amin Maalouf, la mathématicienne Claire Voisin ou l'animateur Michel Drucker: plus de 500 personnalités ont été distinguées dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet, selon un décret publié mardi au Journal officiel.

Plus de 500 personnalités ont été distinguées dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet (ici Michel Drucker). imago/PanoramiC

AFP Gregoire Galley

Au total, la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense 521 personnes «engagées au service de l'intérêt général et du rayonnement de la France», indique la Grande chancellerie dans un communiqué.

La publication de cette promotion du 14 juillet a été exceptionnellement avancée en raison du contexte politique en France, marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées, alors que ce sont les ministres en fonction qui peuvent proposer des personnes afin qu'elles soient promues ou nommées.

Deux personnalités rejoignent le cercle prestigieux des grand'croix, plus haute dignité de la Légion d'honneur: Bernard Esambert, président de l'institut Georges Pompidou, et Joëlle Kauffmann, ancienne gynécologue et militante féministe.

La mathématicienne Claire Voisin est promue commandeur, tout comme Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge, l'acteur Jean Reno, l'animateur Michel Drucker ou encore Ross McInnes, président du groupe industriel et technologique Safran.

Du coté des personnalités politiques, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne et l'ex-ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna rejoignent aussi ce grade. Du côté des cultes, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonathan Arfi, est promu chevalier.

Promotion

Le monde de la culture compte de nombreux promus, notamment au rang de chevalier. Parmi eux: l'actrice Virginie Efira, le chorégraphe Benjamin Millepied ou l'autrice et réalisatrice Marjane Satrapi.

La journaliste et essayiste Caroline Fourest, ainsi que le médecin et animateur de télévision Michel Cymes, sont également aussi promus au rang de chevalier, tout comme les résistants Suzette Champavier, Léon Roux et René Brunet.

La promotion dite du 1er janvier et celle du 14 juillet sont les deux promotions civiles annuelles de la Légion d'honneur, qui compte quelque 79.000 membres.

Deux promotions militaires sont également publiées, l'une en juin-juillet pour l'armée d'active, l'autre en octobre-novembre pour les militaires de réserve et les anciens combattants.