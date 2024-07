Nick Cannon assure qu'il a dû « assurer (s)es biens les plus précieux». Et comme il l'a confirmé à Entertainment Tonight, ce sont ses testicules!

Nick Cannon a défendu sa décision d'assurer ses testicules pour la somme exorbitante de 10 millions de dollars.

L'animateur de télévision américain de 43 ans, père de douze enfants, a étonné ses fans le mois dernier en souscrivant une police d'assurance pour ses organes reproducteurs. A Entertainment Tonight, la star de l'émission America's Got Talent a déclaré que son raisonnement était tout aussi valable que celui de n'importe quelle autre célébrité qui assure une partie importante de son corps.

« Je devais assurer mes biens les plus précieux. Parce qu'on entend parler de toutes ces célébrités qui assurent leurs jambes... Alors je me suis dit: «Eh bien, je dois assurer la partie de mon corps qui a le plus de valeur»», a-t-il expliqué. Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait d'avoir d'autres enfants, il l'a nié, mais a ajouté: « (Je) m'assure que tout se passe bien».

Plusieurs célébrités ont fait la une des journaux au fil des ans pour avoir assuré certaines parties de leur corps: Jennifer Lopez aurait ainsi assuré ses fesses pour 17 millions, Tina Turner ses jambes pour 1,5 million et Julia Roberts son sourire pour 20 millions.

Nick Cannon a eu une douzaine d'enfants avec différentes femmes. Il a notamment eu des jumeaux, Moroccan et Monroe, âgés de 13 ans, avec son ex-femme Mariah Carey.

L'animateur de télévision avait déclaré à People en 2022 combien il adorait être papa: « Chaque jour, je me réveille excité en tant que père. Je suis tellement excité par tous mes enfants. Constamment, sous tous les aspects. Qu'ils reçoivent le prix du citoyen du mois en première année ou qu'ils naissent.»

