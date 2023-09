Olivia Rodrigo a été atteinte du syndrome de la page blanche alors qu'elle commençait son deuxième album. Elle a expliqué pourquoi dans un entretien avec The Guardian.

Olivia Rodrigo a eu du mal lancer l'écriture de son nouvel album Guts parce qu'elle était paralysée par « l'anxiété et le doute ».

La chanteuse de Drivers License a avoué dans une interview pour The Guardian que les chansons de son deuxième album ne lui venaient pas aussi facilement qu'avant parce qu'elle craignait de ne pas égaler le succès de son premier opus de 2021, Sour. « Il y a eu plusieurs mois où je m'asseyais au piano et je ne pensais qu'au fait que je n'allais jamais faire quelque chose d'aussi bon qu'avant, ou à toutes les choses méchantes que diraient les gens sur Twitter, ou au fait que je n'allais pas faire quelque chose d'aussi bon. aussi bon que... peu importe », a-t-elle partagé.

Elle a commencé à créer son album avec son collaborateur Dan Nigro en août dernier et ils ont choisi de travailler à nouveau dans son garage aménagé en studio plutôt que dans un nouvel environnement. « Ajouter un nouveau studio au mix aurait signifié plus d'anxiété et de doute. Du genre: '' Oh mon Dieu, nous dépensons des milliers de dollars et j'ai l'impression de ne rien écrire de bon... '' C'est l'antithèse de la créativité. «, a-t-elle affirmé, révélant que certains jours, elle allait dans le studio de Dan Nigro et finissait par pleurer.

Cependant, le duo a fait appel à de nouveaux co-auteurs pour injecter de nouvelles idées dans leur processus créatif et parce que la chanteuse de 20 ans voulait apprendre d'autres musiciens.

Elle a révélé que recevoir les conseils de Jack White, qui l'a encouragée à écrire les chansons qu'elle voulait entendre à la radio, avait éveillé sa créativité. « Je traversais une période très difficile, mais je ne sais pas pourquoi, en lisant ça, je me suis dit: '' Oh mon Dieu! C'est exactement ce que je dois faire'», se souvient-elle.

Guts est sorti vendredi.

