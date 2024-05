Pitbull a été réjoui par l'utilisation d'un de ses tubes dans la dernière saison de La Chronique des Bridgerton. Le rappeur a loué les bienfaits de la musique dans un message sur Instagram à côté de l'extrait de la scène en question.

Pitbull

Covermedia

Pitbull a donné son aval à la reprise classique de son tube de 2011, Give Me Everything, dans la dernière saison du drame romantique de Netflix, La Chronique des Bridgerton.

Le quatrième épisode se termine en effet par une scène torride dans un carrosse entre Colin Bridgerton, interprété par Luke Newton, et Penelope Featherington, interprétée par Nicola Coughlan.

La scène est accompagnée d'une version revisitée de la collaboration de Pitbull avec Afrojack, Ne-Yo et Nayer.

Pitbull, de son vrai nom Armando Pérez, a approuvé sur Instagram le 21 mai dernier la reprise orchestrale d'Archer Marsh et son importance dans la série.

« Cela montre une fois de plus au monde que la musique est un langage international qui transcende les frontières et qu'une chanson à succès peut rester intemporelle. Merci @bridgertonnetflix et @netflix pour cette opportunité, Dale!», a-t-il commenté à côté d'un extrait de la scène.

Le personnel qui gère le compte Instagram officiel de La Chronique des Bridgerton a répondu au post en reprenant le style de la narratrice de la série, Lady Whistledown.

« Cet auteur serait très certainement d'accord avec Lord Worldwide [...] La musique parle quand les mots ne le peuvent pas», ont-ils écrit, faisant référence au surnom de Pitbull, Mr. Worldwide.

Pour son accompagnement musical, La Chronique des Bridgerton a transformé des chansons pop modernes en reprises instrumentales classiques pour s'adapter au cadre de l'époque de la Régence. Dans la troisième saison, les reprises comprennent Dynamite de BTS, Cheap Thrills de Sia et Sean Paul, et Happier Than Ever de Billie Eilish.

La première moitié de la saison 4 a été dévoilée la semaine dernière. Les fans doivent attendre le 13 juin pour savoir ce qui se passe après la scène du carrosse.

