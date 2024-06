On a grandi avec ses tubes « Baby one more time » ou encore « Toxic » puis on a assisté à ses frasques et à ses difficultés à la suite de sa mise sous tutelle par son père. Aujourd’hui, que fait l’artiste qui a fait danser et rêver le monde entier ?

La chanteuse a signé son premier contrat avec un label de musique à l’âge de 15 ans. Son premier tube est l'un des singles les plus vendus au monde. ats

Elvire Küenzi Gregoire Galley

« But now I’m stronger than yesterday » fredonnait allégrement Britney Spears en l’an 2000. Alors que la mise sous tutelle de son père a été levée en novembre 2021 après treize ans, on avait envie de faire le point sur la vie de la chanteuse.

Sous les projecteurs depuis son enfance et son début de carrière au Mickey Mouse Club au côté de Justin Timberlake, Christina Aguilera et Ryan Gosling, Britney gagne son statut de star internationale à 17 ans lorsqu’elle sort son premier tube. Un succès phénoménal qui la propulse en haut de l’affiche. En même temps, vendre son premier album à trente millions d’exemplaires, c’est un exploit dont peu d’artistes peuvent se targuer. Elle enchaine ensuite les contrats publicitaires, sort avec Justin pendant quatre ans et tourne dans son premier long-métrage, « Crossroads ».

Les premiers scandales

Elle provoque un tsunami en embrassant Madonna lors des MTV Video Music Awards en 2003. Puis, un an plus tard, elle se marie à l’un de ses amis d’enfance à Las Vegas. Le mariage durera 55 heures. La même année, elle épouse son danseur Kevin Federline… la presse s’en donne alors à cœur joie et les tabloïds commencent à faire leurs choux gras avec les frasques de la chanteuse.

Et ce n’est pas près de se calmer puisqu’en 2007, elle pète les plombs et entre dans un salon de coiffure pour se faire raser la tête. La suite, on la connait… après une cure de désintoxication, elle perd la garde des deux fils qu’elle a eus avec Kevin et son père la met sous tutelle.

Mais n’est pas Britney qui veut ! Malgré des relations amoureuses compliquées, la chanteuse sort des albums qui cartonnent. Son opus « Femme Fatale » sorti en 2011 se vend à 300 000 exemplaires en une semaine. Elle enchaine avec une série de tournées puis se produit à Las Vegas devant un public conquis jusqu’en 2017.

Nouvelle frasque au Château Marmont

Le mois dernier, c’est une nouvelle affaire qui a préoccupé la presse. On a vu Britney en pyjama, à l’extérieur du célèbre Château Marmont de Los Angeles, devant une ambulance. S’est-elle pris le bec avec un homme présenté comme son petit ami ? A-t-elle perdu les pédales comme on a pu le lire dans de nombreux articles ?

À la suite de l’emballement médiatique autour de cette histoire, la star a réagi en expliquant qu’elle s’était simplement blessée à un pied en tentant de faire un saut dans sa chambre. Apparemment, elle ne se serait pas disputée avec son petit ami et ne souffrirait pas d’un problème de santé mentale.

Dans son livre « La femme en moi » sorti l’an dernier, la chanteuse partage enfin sa vérité sur son passé et son histoire. Elle évoque ses relations avec les hommes qui ont partagé son quotidien, sa souffrance et les obligations auxquelles elle a dû se soumettre en partie à cause de son père. Ce qui est sûr, c’est que la vie de la chanteuse n’a pas fini de passionner les foules !