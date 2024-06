Elle nous a fait rêver en interprétant Loïs Lane dans « Loïs et Clark » puis nous a bien fait rire en se glissant dans la peau de Susan Mayer, la femme au foyer désespérée. A l’aube de ses 60 ans, l’actrice a de quoi être fière de son parcours. Mais qu’a-t-elle fait depuis l’arrête de la série en 2012 ? On fait le point.

La star qui a grandi en Californie et qui a pris des cours de ballet, a été nominée pour plus d'une vingtaine de récompenses au cours de sa carrière d'actrice. Hallmark Channel

Elvire Küenzi Gregoire Galley

On la découvre en reporter sans peur dans « Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman » puis on la retrouve avec joie dans « Desperate Housewives » quelques années plus tard, en 2004.

Cette série dans laquelle elle joue Susan Mayer la fait accéder au rang de superstar et lui permet de remporter de nombreux prix d’interprétation. Entre les deux séries, Teri Hatcher a également interprété une James Bond girl dans « Demain ne meurt jamais » en 1997.

Mais depuis 2012 et l’arrêt de « Desperate Housewives », qu’a fait Teri Hatcher ? Eh bien, on dirait qu’elle s’est bien amusée ces dernières années ! Elle a participé à de nombreux doublages pour des films d’animation, notamment pour Disney, a réalisé un épisode de « Twisted » et a joué dans sa propre web série « Van Therapy » qu’elle a lancée sur You Tube.

Plus récemment et pour son retour à la télévision, elle a décidé de changer de registre en interprétant une méchante reine dans la série fantastique « Supergirl » en 2017, rôle pour lequel elle a été nominée au Teen Choice Awards dans la catégorie Meilleur Méchant dans une série télévisée.

Et puis en 2021, elle revient aux histoires d’amour et ravit ses fans et ceux de « Desperate Housewives » puisqu’elle retrouve son partenaire James Denton (Mike Delfino) dans le téléfilm « Coup de foudre avant Noël ». Comme la mort de Mike est toujours l’un de nos pires traumatismes télévisuels, ces retrouvailles nous ont mis du baume au cœur (enfin, juste un peu).

Ce que vous ne savez certainement pas, c’est que Teri Hatcher possède un joli brin de voix. Elle collabore régulièrement avec le groupe « Band From TV » en tant que chanteuse et elle a même participé à la troisième saison de Mask Singer en France en 2021.

En 2023, on la retrouve dans une nouvelle comédie romantique « Noël au chalet » réalisée par Lucie Guest. Elle se glisse dans la peau de Lex Riley, une ancienne présentatrice télé récemment divorcée qui retrouve son fils à Aspen pour fêter Noël. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu…

L’actrice nous réserve certainement encore des surprises et ne va, de toute évidence, pas disparaitre de nos écrans de sitôt !