Robbie Williams a été dévasté lorsque personne ne l'a reconnu, tout de rose vêtu, alors qu'il se promenait dans le centre de Londres. C'est du moins ce qu'il dit dans une vidéo diffusée par sa femme.

Robbie Williams a fait part de sa déception de pouvoir se promener à Londres sans être reconnu. Le chanteur de 50 ans a connu un immense succès en tant que membre du groupe Take That et comme artiste solo. Il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde dans le monde entier, mais sa gloire est-elle passée?

En traversant Hyde Park, dans la capitale britannique, dimanche dernier, sans être reconnu, Robbie Williams a pu s'interroger sur son statut de star! Sa femme Ayda Field a filmé le chanteur qui n'avait pas l'air très content alors qu'ils rentraient d'un dîner ensemble. Robbie Williams se plaignait: « C'est très inquiétant. Nous revenons à pied à travers Hyde Park. Je suis entièrement habillée en rose. J'ai des baskets roses. J'ai des lunettes de soleil diamantées et absolument personne ne m'a reconnu ou ne m'a dérangé», s'est-il lamenté.

Et il a avoué, honnêtement: « J'ai vraiment besoin qu'ils le fassent». Cependant, le constat est amer. « Ce n'était pas comme ça dans les années 90», a-t-il constaté.

Ayda Field a continué à filmer la star allongée sur l'herbe et saluant les passants, mais le public ne le reconnaissait toujours pas. Blessé dans son ego, mais gardant son sens de l'humour, Robbie Williams n'a pas renoncé à vouloir être reconnu dans la rue. Mardi 25 juin (24), les deux époux sont descendus dans les rues de Kensington pour voir si des fans le reconnaîtraient. Cette fois, le chanteur de Let Me Entertain You portait un gilet avec son nom inscrit dans le dos. Bonne nouvelle: les gens savent lire! Robbie Williams a donc été ravi de voir les fans faire la queue pour demander des selfies avec lui. Ayda Field a partagé les images sur sa grille Instagram en écrivant que la star était « de retour dans le jeu».

Et dire que certains artistes se plaignent de leur célébrité et vont jusqu'à se battre avec des paparazzi!

