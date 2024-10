Selena Gomez est devenue milliardaire en septembre. L'actrice et femme d'affaires a évoqué ce nouveau statut avec Entertainment Tonight.

Selena Gomez est « reconnaissante» d'être devenue milliardaire grâce au succès de sa marque de beauté. Covermedia

L'actrice et chanteuse de 32 ans a lancé Rare Beauty en septembre 2020.

« Je suis très reconnaissante. Personnellement, je pense qu'il est déplaisant de parler d'argent. Mais je donne vraiment tout le crédit aux personnes qui achètent les produits. C'est grâce à elles que mon rêve est devenu réalité», a déclaré Selena Gomez à Entertainment Tonight à propos de cette étape importante.

La chanteuse de Lose You to Love Me a ajouté qu'elle se sentait « vraiment, vraiment honorée et tout simplement heureuse».

Selena Gomez est officiellement devenue milliardaire au début du mois de septembre, lorsqu'elle a été incluse pour la première fois dans l'indice Bloomberg des milliardaires. Le média a rapporté que la valeur nette actuelle de la star est de 1,3 milliard de dollars, ajoutant que Rare Beauty représente la « grande majorité» de sa fortune.

Au début de l'année, il a été rapporté qu'elle envisageait de vendre son entreprise après avoir atteint une évaluation de 2 milliards de dollars. Mais dans une interview accordée au magazine Time, Selena Gomez a démenti ces spéculations en déclarant: « Je n'ai aucun projet à ce sujet, sincèrement».

Elle a ajouté: « J'admets que cela me dépasse parfois. J'ai cette idée bizarre dans la tête que si je me concentre sur les chiffres, je perdrai ce qui a fait de Rare Beauty ce qu'elle est. Je n'ai jamais voulu qu'il s'agisse de gagner beaucoup d'argent et que cela s'arrête là.»

Selena Gomez a d'autres cartes dans sa manche comme entrepreneuse, mais dans le domaine artistique. En effet, la chanteuse joue et produit la série à succès Only Murders in the Building. Son dernier film, Emilia Perez, écrit, produit et réalisé par Jacques Audiard, a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars dans la catégorie Meilleur film international.

