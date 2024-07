Shannen Doherty a obtenu le divorce à titre posthume de Kurt Iswarienko. Le média TMZ rapporte que le divorce a bien été prononcé quelques jours après le décès de l'actrice.

Shannen Doherty a obtenu un divorce posthume, mettant fin à son mariage avec Kurt Iswarienko quelques jours après son décès. Covermedia

Covermedia

Shannen Doherty a obtenu un divorce posthume, mettant fin à son mariage avec Kurt Iswarienko quelques jours après son décès.

La star de Beverly Hills, 90210 est décédée samedi à l'âge de 53 ans après une bataille contre le cancer.

Son mariage avec le photographe professionnel Kurt Iswarienko a implosé en 2023 lorsqu'il a été accusé d'avoir des relations « intimes» avec son propre agent, ce qui a provoqué une déclaration furieuse de Shannen Doherty et de son publiciste.

L'actrice espérait divorcer officiellement de Kurt Iswarienko, et les papiers ont été déposés quelques heures avant sa mort, mais ils n'ont pas été signés par les autorités avant son décès tragique le week-end dernier.

TMZ rapporte que le divorce a été prononcé, ce qui est tout à fait inhabituel.

Le média indique que « l'avocate de Shannen... Laura Wasser, a travaillé d'arrache-pied pour régler les conditions du divorce au cours de la dernière semaine de vie de la star de Beverly Hills, 90210... (mais) le juge n'a pas signé avant le week-end et lundi, Shannen était déjà morte ».

La loi californienne prévoit traditionnellement que si une personne décède au cours d'un divorce, l'affaire doit être traitée par le tribunal des successions – mais les juges de ces tribunaux ne peuvent pas finaliser les divorces.

Cependant, le juge des affaires familiales aurait signé les documents déposés vendredi dernier à titre posthume, ce qui signifie que l'actrice est légalement enregistrée comme étant divorcée bien qu'elle soit techniquement toujours mariée au moment de son décès.

Shannen Doherty et Kurt Iswarienko se sont mariés en 2011 et leur séparation a été acrimonieuse, Kurt Iswarienko ayant été accusé d'être infidèle et plus tard d'avoir retardé la procédure de divorce afin d'éviter les paiements de conjoint.

Covermedia