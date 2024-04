«Petit malaise» ou «crise d'angoisse»? Inès Reg inapte à terminer l'émission

Inès Reg n'a pas pu terminé l'émission «Danse avec les stars» vendredi soir. Si la production a évoqué un «petit malaise», Le Parisien révèle qu'il s'agissait en réalité d'une «crise d'angoisse».

Certains accusent la production de privilégier Inès Reg, notamment en la qualifiant automatiquement pour la demi-finale après son malaise. IMAGO/ABACAPRESS

blue News Marc Schaller

L'émission Danse avec les stars, diffusée tous les vendredis soirs sur TF1, a connu quelques rebondissements inattendus cette saison, avec le clash entre l'humoriste Inès Reg et la chanteuse Natasha St-Pier. Les deux participantes ont réglé leurs comptes sur leurs réseaux sociaux respectifs, racontant leur version du différend qui les a opposées en mars. Les relations entre les deux femmes semblaient s'être calmées récemment.

Ce 5 avril, Inès Reg n'a pas pu terminer l'émission. Camille Combal, le présentateur, a annoncé sur le plateau : «Elle va bien, mais Inès Reg a fait un petit malaise. Le médecin a jugé qu'Inès était inapte à terminer l'émission et à assurer sa danse de face-à-face. Il faut qu'elle se repose tranquillement, qu'elle se remette».

Le médecin dépêché auprès d'Inès Reg aurait qualifié l'incident de «gros malaise». Plusieurs sources ont depuis affirmé au Parisien que la jeune femme a en réalité fait une grosse «crise d'angoisse».

Ambiance tendue en coulisses

Une crise d’angoisse en lien avec les récentes polémiques? Le Parisien affirme que l'ambiance en coulisses est de plus en plus tendue, avec des clans se formant autour d'Inès Reg et de Natasha St-Pier.

Certains accusent la production de privilégier Inès Reg, notamment en la qualifiant automatiquement pour la demi-finale après son malaise. D'après un participant, «TF1 protège tellement Inès que même quand le médecin débarque, on se met à douter.»

L'huissier de justice Gérald Simoni, en charge du règlement de l'émission, affirme que ce n'est pas le cas. Il explique que le règlement est clair et qu'il faut toujours prendre en compte les circonstances. Inès Reg étant dans l'incapacité de revenir danser, elle peut donc revenir la semaine prochaine.