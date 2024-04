Philippe Etchebest se confie sur l'adoption compliquée de son fils

Philippe Etchebest s’est livré à cœur ouvert sur l’adoption au Mexique de son fils, Oscar-Louis, avec son épouse Dominique en 2005.

L’animateur de Cauchemar en cuisine a évoqué un parcours « émotionnellement difficile » et un véritable « ascenseur émotionnel » dus à la longue attente et certains faux espoirs. imago images/Hans Lucas

Covermedia Marc Schaller

« Il se trouve que Dominique et moi, on n’a pas pu avoir d’enfants, ça a été très compliqué et Dominique avait à cœur d’adopter », a confié le chef cuisinier de 57 ans au magazine télévisé Rencontres du Papotin sur France 2. « Elle a déjà eu un enfant avant, un fils qui s’appelle Charles, et ça a été un vrai parcours du combattant d’adopter. Ça a duré presque cinq ans. »

« Un jour on te dit : «On a trouvé, vous allez avoir un enfant». Après on te dit : «Ben non. Ce n’est pas bon» », s’est-il souvenu. « Il se passe beaucoup de choses avant le résultat final. »

À l’issue de ce récit, Philippe Etchebest a tout de même souligné les « moments forts » du jour où il a rencontré son fils et où toute déception ou doute sur l’adoption se sont dissipés. « La première fois qu’on a été dans l’orphelinat pour voir notre fils, c’était un moment incroyable », a-t-il confié. « Au début, j’avais un petit peu de mal avec l’adoption. Et le jour où je l’ai pris dans mes bras, j’ai dit : «C’est mon fils, en fait». Ça a été un moment, je pense, très fort. »

Philippe Etchebest avait déjà évoqué l’adoption de son fils dans son autobiographie, Je ne lâche rien, parue en 2015.

De rares photos avec son épouse Dominique, rencontrée en 1994 et actuellement à la tête du groupe Etchebest, sont visibles sur son compte Instagram. En revanche, le visage de leur fils adoptif Oscar-Louis n'y figure pas.