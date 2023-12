Pierce Brosnan risque-t-il la prison? L’acteur est en tout cas convoqué au tribunal pour avoir enfreint des règles strictes de protection du parc national de Yellowstone, dans le Wyoming.

Pierce Brosnan a reçu l'ordre de se présenter au centre de justice de Yellowstone le 23 janvier pour répondre à ces citations à comparaître, qui sont toutes deux considérées comme des infractions mineures.

On ne plaisante pas avec la sécurité et la protection du parc américain de Yellowstone.

Même James Bond doit respecter les règles… ou du moins celui qui l’a longtemps incarné à l’écran, l’acteur britannique Pierce Brosnan. Celui-ci vient d’être convoqué au tribunal dans le Wyoming, accusé d'avoir enfreint les règles du parc national où se trouvent des sources chaudes et des geysers.

Il lui est reproché d’avoir fait une randonnée hors des sentiers battus et d’être entré dans une zone de sources protégée du parc national, en novembre. Selon un dossier pénal déposé auprès du tribunal de district du Wyoming et révélé par People, l'acteur de Mamma Mia! a reçu des citations pour s'être déplacé à pied « dans toutes les zones thermales et dans le canyon de Yellowstone, en restant confiné aux sentiers» et pour avoir « violé les interdictions et les limites d'utilisation» le 1er novembre.

Règlement très strict

Selon le site Web de Yellowstone, les zones thermales présentent des « croûtes délicates et cassables qui peuvent reposer sur de l'eau brûlante» et il est conseillé aux visiteurs de s'en tenir aux promenades et aux sentiers spécifiés pour leur propre sécurité. Le règlement du parc est très strict. Les visiteurs sont tenus de respecter les règles suivantes: « Ne pas se déplacer dans les zones thermales après la tombée de la nuit; les provisions ne sont pas autorisées dans les zones thermales; il est interdit de modifier ou de placer des objets dans les sources; et il est interdit de nager, de se tremper ou de se baigner dans des eaux qui sont entièrement d'origine thermale.»

Pierce Brosnan était dans le Wyoming pour tourner son prochain western, The Unholy Trinity, au Yellowstone Film Ranch avec Samuel L. Jackson. Il n'a pas encore réagi publiquement à ces convocations.

