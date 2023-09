Pierre Arditi hospitalisé après un malaise sur scène

Le comédien Pierre Arditi, 78 ans, a été hospitalisé mercredi soir après avoir fait un malaise sur scène. Ses «jours ne sont pas en danger», a indiqué en fin de soirée son entourage à l'AFP.

Pierre Arditi, figure populaire de la vie culturelle française, a notamment tourné dans des films de Claude Lelouch (archives). IMAGO/ABACAPRESS

«Il est conscient, il a été hospitalisé pour passer des examens, ses jours ne sont pas en danger», a précisé cette source, selon laquelle il ne s'agit «pas d'un AVC», après examen.

Le comédien a fait un malaise alors qu'il était sur la scène du théâtre Edouard VII à Paris, environ vingt minutes après le début de la représentation de «Lapin», ont indiqué son entourage et des spectateurs témoignant sur les réseaux sociaux.

La représentation de cette pièce en duo avec Muriel Robin, très attendue en cette rentrée culturelle, a été immédiatement interrompue, le rideau a été baissé et les spectateurs invités à quitter la salle.

Figure populaire

Aussi à l'aise sur les planches que sur le grand écran, Pierre Arditi (né le 1er décembre 1944 à Paris) est une figure populaire de la vie culturelle française. Il a plusieurs fois collaboré avec des cinéastes comme Alain Resnais et Claude Lelouch, tout en poursuivant une intense carrière sur les planches et sur le petit écran.

Récompensé de deux César et d'un Molière, il est connu pour sa voix grave et ses rôles de séducteur piquant. Il a été vu ces dernières années dans la série «Le sang de la vigne», dans «La belle époque» (2019) de Nicolas Bedos ou plus récemment, «Maestro(s)» (2022), où il jouait un chef d'orchestre aux côtés d'Yvan Attal.

ATS