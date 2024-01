Placarder Charles III dans tout le royaume coûtera bonbon

Près de neuf millions d'euros. Voilà ce que coûtera à l'Etat britannique le remplacement des portraits d'Elizabeth II par ceux du nouveau roi Charles III dans tout les établissements publics du Royaume-Uni. Une somme qui peine à passer dans un contexte où l'inflation pèse durement sur la population et où les administrations locales voient leurs budgets réduits.

Cette photo fournie par le palais de Buckingham le lundi 15 janvier 2024 est le nouveau portrait officiel du roi Charles III de Grande-Bretagne, pris en 2023 au château de Windsor, en Angleterre. Des copies de ce portrait seront accrochées dans les bâtiments publics du Royaume-Uni dans le cadre d'un projet financé par le gouvernement. KEYSTONE

Le roi Charles III, vêtu de l'uniforme d'amiral de la flotte de la Royal Navy, arborant fièrement médailles et décorations. C'est ainsi que le nouveau monarque figure sur son portrait officiel, dont une copie sera offerte gratuitement aux autorités publiques dans le cadre d'un projet visant à célébrer le nouveau règne.

Après son couronnement en mai 2022, il est désormais temps pour Charles de s'afficher dans tous les lieux publics du Royaume-Uni -écoles, tribunaux, administrations ou commissariats- à la place du portrait de sa défunte mère.

Toutefois, relève The Guardian, la pilule a du mal à passer chez certains citoyens britanniques. Car le coût de l'opération n'est pas anodin. Ce sont près de 9 millions d'euros qui seront nécessaires à la grande rocade de portraits.

«Il doit supprimer ce projet»

Or actuellement, les budgets des administrations locales sont réduits, les impôts augmentent et les services publics s'amenuisent en Grande-Bretagne. L'inflation pèse également dans le budget des ménages.

Il n'en fallait pas davantage pour que les opposants des «Royals» crient au gaspillage. «Le gouvernement a perdu la boule s'il pense que les gens veulent que leur argent soit dépensé pour des photos de Charles. Il doit supprimer ce projet et utiliser l'argent là où il est vraiment nécessaire», s'insurge par exemple Graham Smith, directeur général de Republic, un mouvement anti-monarchie.

Mais le vice-premier ministre Oliver Dowden défend l'initiative: «L'avènement de sa majesté le roi a marqué un nouveau chapitre de notre histoire nationale. L'exposition de ce nouveau portrait nous rappellera à tous l'exemple donné par notre plus grand fonctionnaire et j'espère que le plus grand nombre possible d'organisations éligibles souhaiteront perpétuer cette fière tradition britannique et honorer le règne de notre roi».

L'avenir dira si le portrait de Charles III fera augmenter ou, au contraire, chuter sa cote de popularité.