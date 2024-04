«Pour lui, j’étais un monstre» - Les révélations chocs d’Adriana Karembeu

Adriana Karembeu a connu une relation difficile avec ses parents. L’ancienne top-modèle, qui sort son autobiographie, a confié à Télé Star que son père la battait.

Adriana Karembeu a connu une relation difficile avec ses parents. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Adriana Karembeu a souffert entre les mains de son père. L’ancienne top-modèle de 52 ans est revenue sur sa carrière, ses histoires d'amour et sa relation avec ses parents dans son livre autobiographique, intitulé Libre, qui paraîtra le 2 mai prochain aux éditions Leduc. En pleine promotion de l’ouvrage, l’ambassadrice de la Croix-Rouge, séparée depuis 2022 de son deuxième époux et père de sa fille Nina, André Ohanian, a révélé que son père la battait.

« J'étais le bouc émissaire de mon père, une espèce de sac dans lequel on tape quand on est de mauvaise humeur ou quand on a juste envie de torturer gratuitement un être humain», a-t-elle confié dans une interview avec Télé Star le 27 avril. « Pour lui, j'étais un monstre. Il me le disait sans arrêt.» L’ex-épouse de l’ancien footballeur Christian Karembeu a aussi souffert des mots de sa mère pendant cette période de violences.

« Elle travaillait beaucoup, elle préparait sa spécialisation en médecine, elle s'occupait de nous, elle cuisinait, faisait nos fringues», a-t-elle concédé. « Ma mère m'a dit ensuite qu'elle pensait qu'il fallait être dur avec les enfants pour les éduquer. Je lui en veux, mais je sais qu'elle était tellement faible par rapport à mon père.»

Depuis sa dernière séparation, Adriana Karembeu, qui vit avec sa fille de cinq ans, a traversé une crise existentielle, qui s’est finalement soldée par de nouveaux projets. « Je pensais que ma vie de femme était terminée, que je ne plairais plus à personne, que j'allais jardiner, tricoter! Or, à 52 ans, j'ai fini ma crise d'adolescence. J'ai plein de projets. Je vais tourner dans une fiction qu'on verra cet été à la télévision.»

Covermedia