Avec la reprise post-pandémie des tournées mondiales qui remplissent les stades, ou les revenus toujours générés par des légendes, les stars de la musique affolent les compteurs économiques.

L’effet Taylor Swift a stimulé l'économie américaine au cours des derniers mois. IMAGO/ZUMA Press

Taylor Swift et économie américaine

Le film sur la tournée triomphale de Taylor Swift, qui sera projeté à partir de vendredi dans 100 pays, avait déjà dépassé les 100 millions de dollars en pré-ventes de billets de cinémas dans le monde une semaine avant sa sortie, un record pour un long métrage de concert, selon l'opérateur de salles AMC.

Une performance à la hauteur de la tournée mondiale de la star américaine de la pop, «The Eras Tour», qui pourrait dépasser pour la première fois de l'histoire le milliard de dollars de recettes lorsqu'elle s'achèvera fin 2024, selon des estimations américaines. Le magazine professionnel Pollstar a même avancé le chiffre de 1,9 milliard de dollars.

Début septembre, le président de la Fed de New York, John Williams, a estimé que l'"effet Taylor Swift" a stimulé l'économie américaine au cours des derniers mois, «parce que les gens ont dépensé pour le concert, l'hôtel, tout cela a été un important phénomène».

Le Livre Beige de la Fed évoquait déjà, début juillet, les revenus hôteliers de Philadelphie (Pennsylvanie) boostés en mai par les fans de la chanteuse.

Selon l'économiste Maria Psyllou, de l'université britannique de Birmingham, les six concerts de Los Angeles en août ont entraîné pour le comté une augmentation de 320 millions de dollars du PIB.

Beyoncé et l'inflation

Les deux premières dates de la tournée mondiale de Beyoncé, à Stockholm, ont même été citées par un économiste comme ayant contribué à une inflation plus élevée que prévue en mai pour le pays.

Au-delà du coût élevé des places de concert, Michael Grahn, de la Danske Bank, a estimé que l'afflux de fans pouvait expliquer la hausse des prix des hôtels et restaurants.

Selon le site spécialisé Billboard Boxscore, le «Renaissance World Tour» de l'artiste américaine, qui s'est achevé le 1er octobre, devrait au total avoisiner les 560 millions de dollars de recettes, ce qui en fait la tournée féminine la plus lucrative de l'histoire. Elle avait déjà rapporté fin août 461 millions de dollars, surpassant Madonna et son «Sticky and Sweet Tour» de 2008-2009.

Le record est pour l'instant détenu par Elton John, dont la tournée d'adieu «Farewell Yellow Brick Road» (2018-2023) a rapporté plus de 910 millions de dollars.

BTS en Corée du Sud

En dix ans d'existence, le boys-band de K-pop BTS, actuellement en pause et dont plusieurs membres effectuent leur service militaire obligatoire, a rapporté des milliards de dollars à l'économie sud-coréenne.

En décembre 2018, l'Institut de recherches Hyundai estimait que le premier groupe entièrement sud-coréen à avoir atteint le sommet des hit-parades américains et britanniques rapportait à son pays plus de 3,6 milliards de dollars de retombées économiques annuelles.

En 2022, l'Institut coréen de la Culture et du Tourisme a estimé l'impact économique pour le pays de chaque concert de BTS à 1.220 milliards de wons (plus de 900 millions de dollars).

La manne des Beatles pour Liverpool

Plus de 50 ans après la séparation des Beatles, Liverpool, ville natale de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr, continue d'attirer les nostalgiques du quatuor.

Salle de concert Cavern Club, rue Penny Lane ou ancien orphelinat Strawberry Field, musées, restaurants, boutiques de souvenirs... Le tourisme lié aux Beatles est estimé à 120 millions de livres par an (près de 150 millions de dollars), selon le conseil municipal.

D'autres lieux dans le monde capitalisent sur leurs artistes : la ville américaine de Memphis (Tennessee), avec l'ancienne propriété d'Elvis Presley, Graceland, reste un important lieu de pèlerinage pour les inconditionnels de la légende du rock'n'roll, et la Jamaïque entretient le souvenir du géant du reggae Bob Marley.

Le groupe Abba a pour sa part contribué à faire de la Suède le troisième exportateur mondial de musique, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.