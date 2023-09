La vie n’a pas fait de cadeaux à Sophie Davant. Dans l’émission Clique diffusée sur «Canal +» ce mardi, la célèbre journaliste est revenue avec émotion sur le décès de sa maman survenu en 1983.

Figure incontournable de la télévision depuis 36 ans, Sophie Davant est l'invitée de #Clique, ce soir à 19H45 en clair sur CANAL+. pic.twitter.com/p8oWkjwIn5 — CLIQUE (@cliquetv) September 5, 2023

Nicole Davant a été emportée par un cancer du sein à l’âge de 44 ans. Ce décès a durement touché Sophie Davant, qui sortait de l’adolescence au moment du drame. «J’ai eu à gérer l’absence de ma mère, qui est décédée très jeune. J’ai été percutée par son cancer du sein quand j’avais 18 ans. Quand vous vivez ça, c’est une déflagration», a-t-elle expliqué dans des propos relayés par «Gala».

«Vous voyez une femme magnifique, qui était chercheuse en biologie, dépérir sous vos yeux», a ajouté celle qui a grandi en Gironde. Avant de confier avec émotion : «Je me suis retrouvée un jour avec elle dans notre salle de bain où je la regardais discrètement et elle m’a regardé dans les yeux en me disant : "Ce n’est plus moi qu’il faut regarder, maintenant, c’est toi"».

Alors que la maladie gagnait du terrain, Nicole a décidé de rendre les armes. «Au bout d’un moment, elle a arrêté de se traiter donc elle est décédée chez moi», a encore confié Sophie Davant.

Pour mémoire, la présentatrice d’«Affaire conclue» avait déjà longuement évoqué le décès de sa maman dans un article paru dans «Paris Match» en 2017.